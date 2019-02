Saldo Iva 2018 entro il 18 marzo | come si paga Le istruzioni

leggioggi

: Di Maio smentisce patrimoniale e rialzo Iva: il governo è saldo | - GaetanoMineo : Di Maio smentisce patrimoniale e rialzo Iva: il governo è saldo | - AWEnthous : Cartella IVA e IRPEF: saldo e stralcio o rottamazione? - linoricchiuti : Persona fisica con ISEE 15.000 euro e cartelle esattoriali per 200.000 euro per IVA e altri tributi non pagati più… -

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Scade lunedì 18il termine per eseguire il versamento per ilIva, cioè il versamento dell’IVA dovuta aper l’anno. La dichiarazione annuale va presentatail 30 aprile 2019. Tuttavia la scadenza rappresenta soltanto il primo appuntamento possibile, poiché è ammesso ilmentoil termine previsto per eseguire il versamento delle imposte sui redditi, con l’applicazione della maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese che intercorre tra il 18.3.2019 (essendo sabato il giorno 16.3.2019) e la data dell’adempimento.Il contribuente, inoltre, può decidere se versare l’IVA dovuta in un’unica soluzione oppure se versare l’IVA in maniera rateale applicando gli interessi dello 0,33% mensile, procedura che va conclusa nel mese di novembre.Vediamo in dettaglio le scadenze, le modalità dimento, lee gli adempimenti per gli ...