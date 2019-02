Roma | pino cade in viale Mazzini | 2 feriti

Forte vento - disastro a Roma : enorme pino abbattuto al Gianicolo vicino il Fontanone - città nel caos. Tre morti [FOTO e VIDEO] : 1/4 ...

ADR - riaperto aeroporto Romano di Ciampino : ASL Roma 2 e ENAC hanno autorizzato "Aeroporti di Roma" a procedere alla riapertura al traffico passeggeri dello scalo romano di G.B. Pastine di Ciampino chiuso da ieri 19 febbraio a seguito di fumo ...

Roma - incendio a Ciampino : domani stop a partenze e arrivi con voli spostati a Fiumicino : Nella mattinata di oggi, presso l'aeroporto di Ciampino, è nato un principio di incendio, che ha fatto sprigionare nell'area del terminal Romano, un denso fumo che si poteva scorgere anche da lontano. Poco fa, in una nota, è stato reso noto che per la giornata di mercoledì 20 febbraio i voli verranno spostati su Fiumicino. L'incendio, forse doloso, e il fumo Questa mattina, all'improvviso, una densa cortina di fumo è stata vista fuoriuscire da ...

Roma : la procura indaga sull’incendio in aeroporto a Ciampino : La procura di Roma aprirà un fascicolo per incendio colposo in relazione al rogo divampato stamani in un magazzino dell’aeroporto di Ciampino nei pressi dello scalo partenze internazionali. Lo scalo è stato evacuato ed è rimasto chiuso per alcune ore. L'articolo Roma: la procura indaga sull’incendio in aeroporto a Ciampino sembra essere il primo su Meteo Web.

