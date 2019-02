Roma | papà Zaniolo | ' Nicolò rinnoverà | a fine stagione ci sarà l' incontro'

Roma - Pasquale muore a 14 anni : forse schiacciato dal peso del papà : L'ennesima tragedia, in cui a perdere la vita è un ragazzino, appena adolescente, si è verificata nella giornata di sabato, 23 febbraio, nella provincia di Roma, esattamente nel comune di Capena. Pasquale Persia, di appena quattordici anni, secondo Il Mattino, sarebbe rimasto schiacciato dal peso del suo papà Gabriele, caduto accidentalmente dal tetto dell'azienda della propria famiglia. Secondo quanto riferisce Repubblica, invece, la caduta del ...

In arrivo Motu Proprio del Papa per rafforzare la prevenzione e il contrasto contro gli abusi nella Curia Romana e nello Stato : E' in arrivo un nuovo Motu Proprio del Papa "sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili", per rafforzare la prevenzione e il contrasto contro gli abusi nella Curia Romana e nello Stato della Città del Vaticano. E' una delle "iniziative concrete" che il moderatore dell'Incontro in Vaticano sulla protezione dei minori, padre Federico Lombardi, indica per il prossimo futuro nel quadro del "follow up" del summit concluso oggi.Il ...

Pasquale - morto a 14 anni a Roma schiacciato dal papà caduto dal tetto per una raffica di vento : Pasquale Persia è morto a 14 anni schiacciato dal peso del papà Gabriele caduto dal tetto dell'azienda di famiglia. È accaduto in via Traversa del Grillo a Capena,...

Roma - il messaggio di papà Zaniolo dopo l’intervista delle Iene : “un po’ stupida - ma non sfociamo in violenze” : Nicolò Zaniolo e la madre Francesca sono stati i protagonisti di un’intervista alle Iene che ha avuto qualche strascico polemico Nicolò Zaniolo e la madre Francesca Costa sono stati al centro di una querelle che ha monopolizzato la settimana in casa Roma. I due sono stati intervistati dalle Iene, un faccia a faccia che ha causato un po’ di scompiglio prima del chiarimento tra le parti. Adesso è intervenuto a tal proposito anche ...

Il dolore per la morte di Giovanni Romano - era da poco papà : “Magistrato eroe del quotidiano” : Tantissimi messaggi di cordoglio per il 39enne palermitano sostituto procuratore della Repubblica a Enna deceduto lunedì mattina nel terribile e tragico incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada A19 Palermo-Catania. Unanime sia tra avvocati che tra magistrati è stato il ricordo di un uomo ligio al dovere ma sempre pronto al dialogo con tutti.Continua a leggere

Roma - l'incredibile San Valentino di Giulia - 9 anni - e il suo palloncino per il papà che è in cielo : Giulia ha nove anni. E un cuore grande. Più forte della vita. Più forte della morte. E questa è la sua piccola grande storia. Tutto vero ed emozionante come solo il cuore di una...

Roma - sequestrati 50.000 bulbi di papavero da oppio : 2 arresti : Roma, 9 feb., askanews, - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno sequestrato oltre 50.000 bulbi di papavero da oppio, pronti per essere trasformati in oltre 7000 ...

Papà Kluivert su Justin : 'Roma? Doveva rimanere all'Ajax' : ROMA - Scampoli di partita, a volte anche dall'inizio come titolare, ma un rendimento che non sta rispettando le aspettative, alte, che ad inizio stagione s'erano poggiate sul suo talento. Justin ...

Il papà di Manuel Bortuzzo : "A Roma si rischia la vita per niente. Chi sa qualcosa parli" : "Adoro Roma, però qui c'è un problema da risolvere. Non è possibile che si rischi la vita per niente, anche andando a mangiare un semplice panino. Questo è un problema distante anni luce da Treviso, non sarebbe successo". A parlare è Franco Bortuzzo, padre di Manuel, il ventenne giovane promessa del nuoto ferito gravemente in strada ieri a Roma.Il signor Bortuzzo ha lanciato un appello ai microfoni di Chi L'Ha ...

Roma. Il treno parte mentre il papà sistema i bagagli. Il figlio di 10 anni resta sulla banchina : I casi in cui i minori rimangono da soli in stazione a causa della distrazione dei genitori sono frequenti. Ad oggi, si conta che sono cinquantacinque i minori riaffidati alle proprie famiglie dopo ...

Papa Francesco alla Rota Romana : capisaldi del matrimonio sono l'unità e la fedeltà : Papa Francesco ha ricevuto in udienza, ieri, 29 gennaio 2019, i membri della Sacra Rota in occasione dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario. Nel suo discorso ha espresso la preoccupazione per l'...

Papa - conclusa la visita a Panama : in volo verso Roma : Roma, 28 gen., askanews, - Si è conclusa la visita del Papa a Panama. Ieri alle 17.30 locali, 23.30 ora di Roma, Papa Francesco è arrivato all'Aeroporto Internazionale di Tocumen dove ha avuto luogo ...

