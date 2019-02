Roma | Manolas infortunato | derby a forte rischio | si spera per la Champions

'And the Oscar goes to… Manolas'. La Roma premia difensore greco : 'And the Oscar goes to… Kostas Manolas ' . Durante la notte degli Oscar consegnati al Dolby Theatre di Los Angeles, la Roma ha voluto assegnare una speciale statuetta al difensore greco per il ...

Roma - ansia Manolas : il greco esce dolorante in barella. Derby a rischio? : La Roma in ansia per le condizioni di Manolas . Il difensore greco è stato costretto a uscire in barella al 75' per un pestone di Molinaro alla caviglia . L'esterno del Frosinone nel tentativo dio ...

PROBABILI FORMAZIONI / Frosinone Roma : turno di riposo per Manolas? Diretta tv : PROBABILI FORMAZIONI Frosinone Roma: Diretta tv. Ecco le mosse dei due allenatori per la partita di domani sera allo Stirpe, nella 25giornata di Serie A.

Roma - l'ex Dellas : 'Manolas non ha nessun motivo per lasciare i giallorossi' : Per me è uno dei migliori al mondo, è una colonna della Roma. Non so cosa farà in futuro, qui al momento non sono arrivate notizie particolari sul suo futuro. Secondo me Kostas può diventare un ...

Roma : la strategia per tenere Manolas nonostante United - Bayern e Juve : Sempre secondo il Corriere dello Sport , eliminando la clausola di rescissione da 36 milioni di euro o quanto meno portandola intorno ai 50 milioni. Manolas è corteggiato soprattutto dal Manchester ...

Roma - la strategia per tenere Manolas : Kostas Manolas è il perno della difesa e uno dei leader dello spogliatoio. Da cinque stagioni alla Roma , questa potrebbe essere l'ultima. La società cercherà di non perderlo a fine stagione per la ...

Roma - Manolas : 'Nello spogliatoio tengo tutti sul pezzo' : Il migliore della mia carriera, una notte fantastica, ero l'uomo più felice al mondo. L'ho riguardato tante volte. I giocatori che ti hanno messo più in difficoltà? Ibrahimovic, Messi e Benzema. Il ...

Roma - Manolas : 'Pronti per la battaglia. De Rossi? Fondamentale averlo' : Il difensore della Roma Kostas Manolas parla a Sky Sport prima della sfida di Champions con il Porto , andata degli ottavi di finale: 'Sono partite che piacciono a tutti, belle da giocare e con lo stadio pieno. Dobbiamo entrare in campo con la testa ...

Calciomercato Juventus - da Zaniolo a Manolas : Paratici tratta con la Roma : Calciomercato Juventus – Ancora una volta, la Roma torna nel mirino per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. I bianconeri in effetti sembrano nutrire molto interesse per i gioielli che esplodono nella Capitale, così come successo anche in passato. Negli ultimi anni infatti alla Juve sono finiti vari giocatori che hanno militato nella Roma: da Pjanic e Benatia, […] More

Roma-Porto - Eusebio Di Francesco pronto a dare battaglia : “siamo pronti - ci sarà Manolas - out Schick” : Roma, Eusebio Di Francesco ha parlato delle possibili assenze per la gara di Champions League contro il Porto “Il percorso è lungo ma domani è una bella occasione per fare una grande partita e riportare entusiasmo. Ogni occasione è importante, in Champions League ancora di più, dobbiamo essere ambiziosi“. Lo dice l’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, in conferenza stampa alla vigilia dell’andata degli ...

Roma : torna Manolas - ma Schick e Olsen saltano il Porto : Roma subito in campo il giorno dopo la vittoria sul Chievo. Come riporta Sky Sport , Manolas è tornato ad allenarsi coi compagni e rientrerà in campo contro il Porto, mentre non ci saranno Olsen e Schick , che molto difficilmente recupereranno dai loro problemi fisici.

Roma. Out Olsen e Manolas - Di Francesco punta su Mirante e Marcano : La Roma è chiamata a rispondere alla vittoria della Lazio. Questa sera alle 20.30 allo stadio Bentegodi di Verona, i

Chievo-Roma : prosegue la caccia al 4° posto - Olsen e Manolas out : Roma – Scontro delicato al Marcantonio Bentegodi di Verona nell’inedito anticipo del venerdì (ore 20.30). La Roma farà visita stasera al fanalino di coda Chievo, nella gara valida per il 4° turno del girone di ritorno della massima divisione calcistica. Capitolini e Clivensi, reduci entrambi dai pareggi rispettivamente ottenuti con Milan ed Empoli, si combatteranno 3 punti preziosi per non perdere di vista i propri obiettivi. Se da ...

Roma - i convocati di Di Francesco per il Chievo : out Olsen e Manolas - c'è Jesus : Roma - Sono 20 i giocatori convocati dal tecnico della Roma Di Francesco per la trasferta di Verona contro il Chievo . Assenze pesanti in difesa, dove saranno out Olsen e Manolas . I convocati - ...