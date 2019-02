Roma | Igor Zaniolo | ' A fine stagione incontreremo la Roma per il rinnovo'

Roma - niente ritiro estivo. Nuova preparazione a Trigoria : Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la Roma sarebbe intenzionata svolgere, per il secondo anno consecutivo, la preparazione precampionato in casa. Sono state lasciate cadere nel vuoto, infatti, le offerte provenienti dal Trentino ...

DIRETTA MIDTJYLLAND Roma/ Risultato finale 5-3 - rigori - : giallorossi eliminati : MIDTJYLLAND ROMA Primavera vale come playoff della Youth League 2018-2019 in gara secca: segui questa partita in DIRETTA tv e DIRETTA streaming video

Roma-Bologna 2-0 La Diretta Kolarov su rigore - poi Fazio : Roma e Bologna chiudono il programma della 24a giornata di campionato nel posticipo del lunedì sera. I giallorossi, rientrati nel vivo della lotta per il 4o posto in classifica, vogliono i 3...

Roma-Milan - ecco perché era rigore su Suso - : Prestazione tra alti e bassi quella del Milan all'Olimpico contro la Roma , la squadra di Gattuso ha sofferto per lunghi tratti della gara contro i giallorossi, ma avrebbe potuto anche portare a casa ...

Roma si allena - pochi tifosi a Trigoria : ANSA, - Roma, 31 GEN - Nessuna contestazione, una manciata di tifosi appena a 'presidiare' il centro sportivo di Trigoria. La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina dopo il ko per 7-1 sul campo ...

Roma - Di Francesco : faccia a faccia con la squadra a Trigoria. Il 7-1 con la Fiorentina fa il giro del mondo : Monta la rabbia tra i tifosi della Roma incolpevoli spettatori della disfatta di ieri sera in Coppa Italia contro la Fiorentina per 7-1. Questa notte la squadra è stata costretta a cambiare programma ...

Disfatta Roma - è dura contestazione a Trigoria : La Disfatta di Firenze è decisamente troppo. La Roma non è mai scesa in campo al Franchi e il risultato parla chiaro.Disfatta Roma! E’ questa l’unica cosa che balza alla mente come primo pensiero. Il titolo perfetto, però, in questo caso sarebbe The Day After. Eh si, l’umiliazione subita dalla Fiorentina è decisamente troppo per il ‘caldo’ tifo giallorosso. Supporters infuriati e increduli di aver dovuto ...

Roma - tifosi contestano la squadra al rientro a Trigoria : Roma, 31 gen., askanews, - Notte durissima per la Roma di rientro a Trigoria dopo la disfatta, 7-1, di Firenze in coppa Italia. Una trentina di tifosi ha aspettato la squadra di ritorno in pullman per ...

Roma contestata al ritorno a Trigoria : insulti e lancio di oggetti verso il pullman giallorosso : Notte tormentata in casa Roma . La squadra è rientrata nella Capitale dopo il 7-1 incassato dalla Fiorentina nei quarti di finale di Coppa Italia su due pullman e non più in treno, come da programma ...