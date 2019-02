Roma | c’è una discarica abusiva sopra la necropoli imperiale scampata all’Alta Velocità

Frosinone-Roma - Baroni : “c’è grande delusione - pagate le disattenzioni” : Sconfitta per il Frosinone nella gara di campionato contro la Roma, recriminano i padroni di casa per la sconfitta contro i giallorossi. I padroni di casa sono passati in vantaggio poi hanno raggiunto il pareggio poi al’ultimo minuto la beffa con il gol di Dzeko, ko pesante per la corsa salvezza. Ecco le parole dell’allenatore Baroni ai microfoni di DAZN: “c’è delusione perchè quando disputi una partita così contro ...

Calcio - Serie A 2018/2019 25a giornata : Apre Milan-Empoli - trasferte a Firenze e Bologna per Inter e Juve. C’è il Parma per il Napoli mentre la Roma va a Frosinone : Appena il tempo di aggiornare la classifica e dopo soltanto quattro giorni torna il campionato con le sfide del 25° turno. Ad aprire le danze, in un insolito appuntamento del venerdì, sarà il match di questa sera tra Milan ed Empoli. A “San Siro” (fischio d’inizio alle ore 20.30) i rossoneri proveranno a blindare il quarto posto, l’ultimo utile per disputare la prossima Champions League. Un passo importante verso questo traguardo è stato fatto ...

Oscar 2019 - Roma di Cuaron senza rivali o quasi. Ma c’è lo struggente Cold War di Pawlikowski : Non vincerà l’Italia, ma Roma sì. E assai probabilmente. Scherzi territoriali a parte, nella categoria dove manca il “nostro” Matteo Garrone col suo magnifico Dogman, difficile fornire una previsione diversa dalla vittoria di Alfonso Cuarón. L’opera intima ma dal respiro epico del cineasta messicano gode infatti di ogni pronostico nella cinquina del Miglior film in lingua straniera in cui si accompagna al polacco Pawel Pawlikowski (Cold War), al ...

C’era una volta Roma… “La Torre della Scimmia” : In via dei Portoghesi 18, tra via dei Pianellari e via dell’Orso, sorge palazzo Scapucci, noto come la Torre della Scimmia. La Torre di origine medievale appartenente alla famiglia Scapucci, fa parte del cinquecentesco palazzo che la ingloba completamente. Di forma quadrangolare, la Torre è composta da quattro piani con ai fianchi quattro finestre decorate con cornici in travertino. La terrazza presenta dei simboli araldici di quest’ultima ...

Laureus World Sports Awards : Djokovic Romantico con Jelena - ma c’è un problema col bacio… [VIDEO] : Laureus World Sports Awards, Novak Djokovic si è esibito in un bacio romantico con la compagna Jelena, con tanto di rossetto stampato in volto Laureus World Sports Awards, Novak Djokovic sarà uno dei grandi protagonisti della serata di Montecarlo. Sul red carpet il tennista serbo si è presentato ovviamente con la bellissima compagna Jelena, spronato dai fotografi ad esibirsi in un bacio appassionato. Nole ha acconsentito, ma è rimasto ...

C’era una volta Roma… “Obelisco Vaticano” : Celebra il trionfo della Chiesa sul paganesimo e sull’eresia. È il secondo obelisco più grande tra i tredici presenti a Roma, dopo quello Laterano. Costruito in granito rosso, si innalza per 25 metri, arrivando a 40 con il basamento. Di origini egizie, venne traslocato a Roma nel 37 d. C. con una nave piena di lenticchie per attutire i colpi durante il viaggio. Inizialmente posto al lato della Basilica di San Pietro, venne successivamente ...

Roma - “aiuto c’è una tigre tra i cassonetti” : ma è un peluche : Roma, via Sartorio, quartiere Ardeatino: è mattina presto e qualcuno passando accanto a dei cassonetti vede la sagoma di una tigre e si spaventa. “Aiuto, c’è una tigre tra i cassonetti“, scrive subito qualcuno sui social. In realtà però, si tratta di una copia di pezza del pericoloso animale: bastava guardare meglio per accorgersene, come dimostra questa foto pubblicata da Il Messaggero. L'articolo Roma, “aiuto ...

C’è il via libera da Parigi : l’ambasciatore francese rientrerà oggi a Roma : l’ambasciatore francese in Italia, Christian Masset, che era stato richiamato la settimana scorsa, tornerà oggi a Roma. Lo ha fatto sapere il ministro degli Affari europei del governo di Parigi Nathalie Loiseau ai microfoni dell’emittente radiofonica Rtl. «Il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, ha chiamato il presidente Macron. ...

Champions League calcio oggi (12 febbraio) - gli orari delle partite di oggi. Come vederle in tv e streaming. C’è la Roma : L’attesa è ormai finita, dopo due mesi di pausa ritornano le grandi emozioni della Champions League 2018-2019 con i primi scontri ad eliminazione diretta della fase finale. Si parte questa sera con le prime due sfide d’andata degli ottavi di finale in cui si affronteranno Roma-Porto e Manchester United-Psg, due confronti sulla carta abbastanza equilibrati che possono regalare sin da subito grande pathos ed emozioni a non finire. Il ...

Perché protestano i pastori sardi? C’entra (anche) il pecorino Romano foto|video : l latte prodotto in Sardegna è la materia prima del pecorino romano, negli anni recenti protagonista di un boom e poi di un flop. La soluzioni a una crisi di sovraproduzione

Oggi a Roma c’è una manifestazione di Cgil - Cisl e Uil contro le politiche del governo su lavoro e crescita : Questa mattina a Roma c’è una manifestazione di Cgil, Cisl e Uil contro le politiche del governo su lavoro e crescita. È la prima manifestazione a cui partecipano gli iscritti dei tre principali sindacati italiani da sei anni a questa

C’è un motivo per cui la Capitale è ancora Roma - anzi un nome : Achille Lauro : L’Italia si è accorta che Achille Lauro è ganzissimo. Solo per questo Sanremo-69 è promosso. Idem per la direzione di Baglioni, che ha il merito di aver affiancato a svariate lagne e alle buone partecipazioni di Silvestri, Ghemon e Nino D’Angelo la magnifica apparizione di uno che apparentemente non

Stadio Roma - Politi (Lega) : “non c’è condivisione politica” : “Il progetto dello Stadio della Roma sta partendo senza alcuna condivisione da parte delle forze Politiche e questo rischia di minare la sua continuità una volta risolta l’amministrazione Raggi”. Ne è certo il capogruppo della Lega in Campidoglio Maurizio Politi intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus. Per Politi “il parere del Politecnico di Torino supera alcuni ostacoli della prima bozza che era informalmente ...

C’era una volta Roma…“La Piccola Londra” : C’era una volta Roma…“La Piccola Londra”. Non smette mai di stupirci la nostra città… Ci ritroviamo immersi in secoli di storia attraverso monumenti, statue, piazze, ma questa volta abbiamo da raccontarvi di un luogo particolarmente “unico”, La Piccola Londra. Ci troviamo in via Bernardo Celentano, la strada che collega Via Flaminia a Viale del Vignola , ad ammirare un piccolo vialetto chiuso al traffico da un cancello, che ...