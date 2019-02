calcioweb.eu

: Ribaltone #Catania, esonerato #Sottil: ecco il nuovo allenatore - CalcioWeb : Ribaltone #Catania, esonerato #Sottil: ecco il nuovo allenatore -

(Di lunedì 25 febbraio 2019)non è più l’del, il tecnico paga il ko in trasferta contro la Viterbese ma in generale una stagione deludente. Il club siciliano era partito con ambizioni di promozione diretta invece adesso il primo posto occupato dalla Juve Stabia è adesso lontanissimo. Ilha subito anche il sorpasso dal Catanzaro ed adesso si trova al quarto posto, un risultato deludente per la dirigenza che nelle ultime ore ha optato per ilin panchina,. Al suo posto è stato scelto Carmine Gautieri, l’adesso dovrà ricompattare la rosa in vista della gara davanti al pubblico amico contro il Potenza.L'articoloilCalcioWeb.