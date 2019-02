Renzi | genitori interrogati da gip Legali | ' Chiesta revoca domiciliari'

Genitori Renzi - la difesa chiede la revoca degli arresti domiciliari : Gli avvocati difensori di Tiziano Renzi e Laura Bovoli hanno presentato un'istanza per la revoca degli arresti domiciliari sostenendo "l'insussistenza dell'esigenza delle misure cautelari". Lo ha riferito l'avvocato Federico Bagattini uscendo dal palazzo di giustizia dopo gli interrogatori dei Genitori dell'ex premier Matteo Renzi. La decisione sull'istanza deve essere presa entro cinque giorni. Tiziano ...

I genitori di Renzi si difendono davanti al gip - l'avvocato : "Chiesta la revoca degli arresti" : "Abbiamo presentato al giudice un'istanza per la revoca degli arresti domiciliari di Tiziano Renzi e Laura Bovoli vista l'insussistenza dell'esigenza delle misure cautelari". Ha detto l'avvocato difensore Federico Bagattini uscendo dal palazzo di giustizia dopo gli interrogatori dei genitori dell'ex premier Matteo Renzi. Sull'istanza di revoca il pm deve dare parere e il gip ha tempo cinque giorni per decidere.I genitori dell'ex premier Matteo ...

I genitori di Renzi si difendono davanti al gip : I genitori dell'ex premier Matteo Renzi, Tiziano Renzi e Laura Bovoli, ai domiciliari dal 18 febbraio per bancarotta fraudolenta e false fatturazioni, hanno risposto alle domande del gip Angela Fantechi nell'interrogatorio di garanzia al palazzo di giustizia di Firenze. E' la stessa giudice che ha firmato l'ordinanza.Prima Laura Bovoli, per circa due ore e mezzo, poi il marito Tiziano Renzi (che ha atteso il suo turno in una stanza separata del ...

Non è l'Arena - Renzi parla dei genitori e si arrabbia col pubblico : "Non c'è niente da ridere" (Video) : Un Matteo Renzi diverso, almeno sotto il profilo televisivo. Pochi sorrisi, battute azzerate e toni duri, soprattutto quando durante la lunga intervista a Non è l’Arena l’argomento vira sui suoi genitori, agli arresti domiciliari da lunedì scorso.Al momento della comunicazione della notizia, l’ex premier era impegnato in una tappa della presentazione del suo libro. “Stavo firmando delle copie, con una scusa sono andato in bagno, ho aperto ...

Matteo Renzi - dopo l'arresto dei genitori il suo nuovo libro scala le classifiche di vendita : In soli tre giorni il nuovo libro di Matteo Renzi è riuscito a scalare le classifiche di vendita in Italia. "Un' altra strada"- questo il titolo - è al primo posto nella saggistica secondo i dati di alcune rilevazioni, e quarto nella classifica generale di tutti i libri venduti. Nel circuito delle l

Genitori Renzi - Boschi (Pd) : ‘A differenza di Salvini - noi non scappiamo dai processi’ : Intervistata da La Stampa, l’ex ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento sotto il governo Renzi, Maria Elena Boschi, ha discusso della situazione politica attuale, incentrando però maggiormente la sua riflessione sia sugli arresti domiciliari previsti per i Genitori di Matteo Renzi, sia a proposito dell’impedimento da parte degli attivisti M5S che Salvini finisse sotto processo per sequestro di persona per via ...

Genitori Renzi - procura ligure chiede atti a Firenze : altre società sotto inchiesta : Potrebbe complicarsi la posizione dei Genitori di Matteo Renzi, finiti agli arresti domiciliari per ordine dei magistrati fiorentini. La procura di Genova, nelle ultime ore, ha chiesto alla procura di ...

Crozza : 'Reiterazione reato per i genitori di Renzi? Non fanno un altro figlio!' : Maurizio Crozza ricomincia la sua trasmissione del venerdì, in prima serata, sul Nove, e affronta l'arresto dei genitori di Renzi con la sua consueta ironia. 'Li hanno accusati di reiterazione del ...

Genitori Renzi - Genova chiede atti : 18.19 La Procura di Genova ha chiesto a quella di Firenze gli atti dell'inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari i Genitori di Matteo Renzi e l'imprenditore ligure Mariano Massone. "Vogliamo verificare -spiega il procuratore capo di Genova Cozzi- se ci sono fatti rilevanti che meritino approfondimenti su società con sede nel Genovese". Tra gli indagati c'è anche Alberto Ansaldo, genovese, membro del Cda della Delivery, la cooperativa ...

Processo genitori Renzi - la procura di Genova chiede gli atti a Firenze : La procura di Genova chiede gli atti alla procura di Firenze sull'inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari i genitori di Matteo Renzi, Tiziano Renzi e Laura Bovoli e l'imprenditore ligure Mariano Massone. "Vogliamo verificare - spiega il procuratore capo Francesco Cozzi - se ci sono fatti rilevanti che meritino approfondimenti su una società con sede nel genovese". Tra gli indagati c'è anche un genovese, Alberto Ansaldo, ...