Regionali Sardegna | gli exit poll | centrodestra avanti | sorpresa Zedda Male il M5S

Regionali Sardegna - scrutinio a rilentoPrimi dati : testa a testa Zedda-Solinas : Secondo gli exit poll del consorzio Opinio Italia testa a testa tra il candidato del centrodestra Solinas (36,5-40,5%) e quello del centrosinistra Zedda (35-39%). Terzo il candidato del M5s, Desogus (tra il 13,5 e il 17,5%).

Elezioni Regionali in Sardegna : risultati in diretta. Gli appuntamenti tv : Elezioni regionali Dopo l’Abruzzo, tocca alla Sardegna. Oggi, domenica 24 gennaio, dalle 7 alle 22 urne aperte sull’isola per il rinnovo della giunta e del Presidente della Regione. I candidati che si sfidano per prendere il posto dell’attuale governatore, Francesco Pigliaru, sono sette, ma secondo i principali sondaggi la partita si gioca tra centrodestra, centrosinistra e M5S. L’esito del voto avrà un carattere locale, ...

Regionali in Sardegna : crollo M5S. Salvini teme il contagio : pressing dei suoi per rompere : E stare un altro anno in compagnia dei grillini e della loro visione anti-storica dell'economia in piena recessione, rischia di trascinare all'inferno pure noi. Non si può vivere solo della lotta ai ...

Elezioni Regionali Sardegna : nel pomeriggio i dati del voto : Prima tornata elettorale per la Sardegna che, ieri, 24 febbraio ha votato per il rinnovo del Consiglio Regionale della Sardegna

Regionali in Sardegna - esulta solo Berlusconi. 'Rallenta l'effetto Salvini' - affondo clamoroso da Forza Italia : 'Adesso tutto può accadere'. Alle Regionali in Sardegna il centrodestra vede il successo con il candidato governatore Christian Solinas ma a far festa, per ora, è solo Forza Italia . A spoglio appena ...

Elezioni Regionali Sardegna 2019 - i primi risultati in tempo reale : Dopo i dati degli exit poll, diffusi nella serata di ieri, secondo cui per la presidenza della Regione Sardegna sarà una lotta testa a testa tra Christian Solinas (centrodestra) e Massimo Zedda (centrosinistra), iniziano ad arrivare i primi dati reali, relativi allo scrutinio iniziato alle 7 di questa mattina.--I primi exit poll sulle Elezioni regionali in Sardegna, diffusi nella serata di domenica 24 febbraio, hanno evidenziato una lotta testa ...

Regionali Sardegna - Zedda del centrosinistra umilia il Pd : "Noi - lontani dai loro litigi" : A sfiorare la vittoria in Sardegna non è il centrosinistra, ma il suo candidato governatore Massimo Zedda. Il sindaco di Cagliari, ex vendoliano, è dato dagli exit poll tra il 35 e il 39%, a una incollatura da Christian Solinas del centrodestra, ma a differenza del rivale ha preso più voti rispetto

Regionali Sardegna - perché Matteo Salvini non può far festa : i due "dati nascosti" nel voto : Il centrodestra è avanti alle Regionali in Sardegna, ma Matteo Salvini non festeggia. Il testa a testa tra Christian Solinas e il candidato del centrosinistra Zedda è più serrato del previsto e nasconde, exit poll alla mano (scrutinio iniziato solo alle 7 di lunedì 25 febbraio), almeno due verità da

Regionali Sardegna - Luigi Di Maio reagisce così alla disfatta : "Buon risultato - e comunque...". Fine oscena : "Dietro la linea Maginot della disperazione". Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle escono con le ossa rotte dalle Regionali in Sardegna, che dopo quelle in Abruzzo certificano il crollo grillino ben al di sotto del 20%. Tanto che i vertici del Movimento, disperati, arrivano a toccare il fondo confi

