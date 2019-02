: Conte in Egitto: «Regeni per l’Italia è una ferita aperta» - Corriere : Conte in Egitto: «Regeni per l’Italia è una ferita aperta» - Agenzia_Italia : Conte ha portato il caso #Regeni al vertice tra Ue e Lega Araba - McLarenBlogF1 : #Regeni,Conte:da Al Sisi impegno,dialogo -

"Con il presidente Alquello diè stato il primo tema toccato, ho ribadito la sensibilità del mio governo e dell'opinione pubblica italiana per la soluzione di questo caso" e Alha rinnovato il suoperché "questo caso giunga a soluzione". Lo afferma il premier, in un punto stampa a Sharm el-Sheikh dopo il bilaterale con il presidente egiziano. E aggiunge: "Confido che si possa continuare in questocostante tra me e Alaffinché si possa giungere a una verità giudiziaria".(Di lunedì 25 febbraio 2019)