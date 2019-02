Real Madrid-Barcellona | in palio la finale di Copa del Rey | il match solo su DAZN

Real Madrid - Benzema : 'Prima giocavo per CR7 - ora posso giocare il mio vero calcio' : Dieci stagioni ricche di successi e soddisfazioni caratterizzate da un apporto sempre costante alla causa: continua positivamente l'esperienza di Karim Benzema al Real Madrid . Arrivato in Spagna dal ...

Real Madrid - Bale è in rotta con lo spogliatoio : ... nonostante sia a Madrid dal 2013; il secondo ha raccontato che nello spogliatoio è soprannominato 'il golfista' per la sua sfrenata passione per questo sport. Bale starebbe quindi vivendo a Madrid ...

La Juventus in Champions League ha guadagnato più del Real Madrid : Nei prossimi quindici giorni la Juventus avrà un pensiero fisso: la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico. I bianconeri vorranno ribaltare il 2-0 dell'andata e cercheranno di farlo anche grazie al supporto dell'Allianz Stadium. Battere gli spagnoli e staccare il pass per i quarti di Champions League sarebbe importante per proseguire l'inseguimento alla coppa dalle grandi orecchie e sarebbe importante anche ...

Real Madrid : Dybala - Kane e de Ligt nuovi obiettivi di mercato : La stagione altalenante del Real Madrid sembra essersi stabilizzata, ma per tornare ad essere "Galactico" come quello di Zidane e CR7, Florentino Perez pensa a grandi acquisti epr giugno . ...

Liga : il Real Madrid vince con due rigori - Morata si sblocca per l'Atletico : Il Real Madrid vince per 2-1 sul campo del Levante grazie a due calci di rigore e rimane a 2 punti dall' Atletico Madrid secondo, mentre il Barcellona capolista è a +9. A segno per i Blancos Karim ...

Levante-Real Madrid 1-2 : Un gol di Gareth Bale nell'ultimo quarto di partita , al minuto 78, ha rotto l'equilibrio tra le due squadre, dando la vittoria al Real Madrid per 2-1 contro il Levante. E' stata una partita dura, ...

L'Atletico Madrid non si ferma più : 2-0 al VillarReal : Madrid, SPAGNA, - Nuovo successo per l'euforico Atletico Madrid , che a quattro giorni dal 2-0 di Champions League con la Juventus , s'impone con il medesimo risultato anche nella sfida di campionato ...

Liga - Atletico Madrid-VillarReal 2-0 - di Morata e Saul i gol vincenti : Attenta Juve, si è svegliato Alvaro Morata. L'ex bianconero segna la prima rete di questa sua travagliata stagione con l'Atletico e regala al club di Madrid un successo importantissimo. Anche perché ...

25a Liga - Atlético Madrid-VillaReal : 2-0. Si sblocca Morata. : 25a Liga, Atlético Madrid-Villareal: 2-0. Si sblocca Morata. L’Atlético Madrid ha sorpreso la Juve di Max Allegri nell’andata degli ottavi di Champions. Il 2-0 subito al Wanda Metropolitano dai bianconeri è una “mezza sentenza” – considerando la solidità difensiva della rojiblanca – ma i campioni d’Italia faranno il possibile per regalare un pass eroico ai quarti di finale di Champions. Anche oggi, a ...

Neymar Real Madrid - la verità sul trasferimento : ecco la risposta del padre : Neymar Real Madrid – Dopo l’addio al Barcellona, il brasiliano da tempo viene accostato al Real Madrid. I Blancos cercano ancora un degno sostituto di Cristiano Ronaldo e da più parti le voci che vorrebbero l’attaccante del PSG nuovamente in Spagna, si rincorrono creando subbuglio. Neymar Real Madrid – ecco la risposta del padre del […] More

Levante-Real Madrid : diretta tv - streaming e formazioni. Dove vederla : Levante-Real Madrid: diretta tv, streaming e formazioni. Dove vederla Domenica 24 Febbraio 2019 alle ore 20:45 si gioca il match tra Levante e Real Madrid, valido per la 25esima giornata della Liga. Si disputerà allo Stadio Ciutat de Valencia nella omonima città spagnola. Match importante per i blancos, che devono guadagnare punti per non lasciar scappare l’ Atletico Madrid, secondo in classifica e distante soli due ...

Atletico Madrid-VillarReal : diretta tv - streaming e formazioni. Dove vederla : Atletico Madrid-Villarreal: diretta tv, streaming e formazioni. Dove vederla Il match Atletico Madrid-Villarreal si disputerà Domenica 24 Febbraio 2019 alle ore 16.15. Il Wanda Metropolitano farà da sfondo a questa importante partita valida per la 25esima giornata di Liga. Si prospetta una gran bel match tra due squadre che stanno attualmente vivendo un periodo di successi. L’Atletico Madrid, dopo la spettacolare vittoria in ...

Psg - Al-Khelaifi blinda Neymar : "Non è in vendita - il Real Madrid lo sa" : ... già 25 gol e 14 assist in 30 partite quest'anno - ciò che ha fatto a soli 20 anni, con la vittoria di una Coppa del mondo e la presenza nel ristretto gruppo dei cinque migliori giocatori del mondo, ...

TeleMadrid : 'Marcelo vuole la Juve : due incontri per chiedere la cessione al Real' : TORINO - Anche la stagione 2018/19 è ancora nel vivo, sembrano già partiti i titoli di coda dell'avventura al Real Madrid di Marcelo . Seconto quanto riporta TeleMadrid l'esterno brasiliano in questa ...