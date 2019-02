Rapinatore solitario assalta area carburanti e fugge con oltre mille euro

Brindisi : Rapinatore solitario in azione in un supermercato - esplosi colpi d'arma da fuoco : Non si placa l'escalation di episodi criminosi nel Brindisino. Ieri sera, intorno alle ore 20:00, si sono vissuti nuovi attimi di terrore nel supermercato Conad, sito in via Dalmazia, a pochi passi dal centro cittadino. Un rapinatore solitario è infatti entrato in azione nell'attività commerciale, seminando il panico tra i clienti e i dipendenti. In quell'ora della giornata, anche se era sera, c'era comunque gente nel supermercato. Secondo ...