Premi Oscar contro il presidente | scelti i film che si oppongono alla politica di Trump

Oscar 2019 - vince il film “Green Book”. Malek miglior attore - tre Premi a Cuaròn| : Il film con Viggo Mortensen e Mahershala Ali incassa il premio più importante. Olivia Colman migliore attrice

Oscar 2019 - la stizza di Spike Lee per il Premio a Green Book : “Chiamata sbagliata - sembrava uno scherzo” : Anche il “fronte antirazzista” che ha vinto simbolicamente gli Oscar 2019 si spezza a metà. Variety riporta che negli attimi immediatamente successivi all’assegnazione del premio al miglior film per Green Book, il regista Spike Lee è rimasto visibilmente contrariato. In lizza nella stessa categoria con BlacKkKlansman, vincitore comunque dell’Oscar per la Miglior Sceneggiatura non originale, ed autore di uno degli speech più impegnati ed ...

'And the Oscar goes to… Manolas'. La Roma Premia difensore greco : 'And the Oscar goes to… Kostas Manolas ' . Durante la notte degli Oscar consegnati al Dolby Theatre di Los Angeles, la Roma ha voluto assegnare una speciale statuetta al difensore greco per il ...

Sara Pichelli - chi è l'italiana Premiata agli Oscar 2019 : Sara Pichelli era l'unica italiana a rappresentare il nostro Paese alla serata degli Oscar . Era uno dei nomi che si rincorrevano con maggiore frequenza nell'elenco dei favoriti alla vittoria per l'...

OSCAR 2019/ Se basta un amico a rimettere ordine tra Premi e vanagloria : La notte degli OSCAR ci dà il polso di coloro che dettano la mentalità dominante. Il suo momento più umano è stato però quello del ricordo

Oscar 2019 - "Grazie Messico" : il Roma di Cuaron vince il Premio di Miglior Fotografia e anche come film straniero : E' stato assegnato al film ' Roma ' del regista messicano Alfonso Cuaròn l'Oscar per la Migliore Fotografia. 'Grazie Messico', ha detto il regista sul palco stringendo la statuetta. Il film prodotto ...

