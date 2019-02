Politano | Icardi e il cicchetto subito da Perisic

Wanda non ci sta : "Il gesto di Perisic con Politano non dà tranquillità : Icardi non è un mostro" : Il post Fiorentina-Inter si anima non solo per le decisioni decisive e penalizzanti, per l'Inter, dell'arbitro Abisso ma anche per quanto successo in occasione del secondo gol nerazzurro al Franchi, ...

Inter – Politano esulta alla Icardi - ma Perisic non apprezza : scintille in campo tra i due nerazzurri [VIDEO] : Cosa succede tra Perisic e Politano? Il croato non apprezza l’esultanza del compagno di squadra, tensione in campo tra i due nerazzurri Tensione in campo durante Fiorentina-Inter: la sfida di questa sera di Serie A ha regalato tanto spettacolo e tanti spunti su cui discutere tra rigori non dati e altri invece assegnati ingiustamente. Tanti gli episodi valutati al Var, ma è uno screzio tra compagni di squadra ad aver attirato ...

Vecino - Ranocchia - Perisic - Politano : l'Inter non sente nostalgia di Icardi : l'Inter ha battuto 4-0 il Rapid Vienna e si è qualificato agli ottavi Europa League: Vecino 11', Ranocchia 18', Perisic '80, Politano '87. Nell'andata dei sedicesimi l'Inter aveva vinto 1-0.

Inter - Politano : 'Icardi perdita pesante. Handanovic capitano? Cose del club e del mister' : L'attaccante dell'Inter Matteo Politano ha parlato a Sky Sport 24 prima della conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro il Rapid Vienna: 'Sappiamo che non sarà semplice, ma siamo qua per fare risultato. Sicuramente loro partiranno ...