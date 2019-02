Piazza Affari | brillante l' andamento di BPER

Piazza Affari : si muove a passi da gigante Credito Valtellinese : Grande giornata per il gruppo bancario italiano , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,53%. Il movimento di Credito Valtellinese , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE ...

Piazza Affari : preme sull'acceleratore Banco BPM : Ottima performance per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che scambia in rialzo del 3,24%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'...

Piazza Affari e spread partono bene. Più di Fitch potè il negoziato Usa-Cina : Partenza positiva per le borse europee, con Piazza Affari in rialzo, dopo il rinvio dell'introduzione di nuovi dazi commerciali verso la Cina annunciato dal presidente Usa, Donald Trump, grazie ai passi avanti significativi fatti nel negoziato tra i due paesi. Questo fattore sta spingendo in rialzo di oltre il 5% le borse cinesi.Cina e Stati Uniti hanno raggiunto "sostanziali progressi" nel negoziato sul commercio, al termine del settimo round ...

A Piazza Affari brilla Prysmian : Piazza Affari conclude la giornata in lieve rialzo, con l'indice Ftse Mib +0,26% a 20.262 punti e l'All Share sale +0,35% a 22.277. Sulla Borsa di Milano, come sulle altre europee, che comunque sono ...

Piazza Affari chiude in positivo : Ftse Mib guadagna lo 0 - 26% : Chiusura in moderato rialzo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che avanza dello 0,26% a 20.262,51 punti. chiude invece a 275,3 punti lo spread tra Btp e Bund, con il tasso del decennale ...

Piazza Affari : andamento rialzista per Ratti : Scambia in profit la big italiana del tessile , che lievita dell'1,97%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del World Luxury Index . Al momento, quindi, l'appeal ...

La Juventus scatta in contropiede a Piazza Affari : Apprezzabile rimbalzo per la Juventus , che tratta in vantaggio dell'1,71% sui valori precedenti. Il titolo recupera dopo l'autogoal della vigilia, quando aveva subito le ripercussioni della sconfitta ...

Cerved Group - prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari : Ottima performance per Cerved Group , che scambia in rialzo del 3,40%. La tendenza ad una settimana di Cerved Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare ...

Piazza Affari : senza freni El.En : Brilla il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali , che passa di mano con un aumento del 2,02%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE ...

A Piazza Affari - forte ascesa per doBank : Seduta decisamente positiva per il Gruppo specializzato nei servizi per la gestione dei crediti problematici , che tratta in rialzo del 2,05%. Lo scenario su base settimanale di doBank rileva un ...

Male Astaldi sul mercato azionario di Piazza Affari : Aggressivo ribasso per il general contractor , che passa di mano in perdita del 2,34%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento ...

Piazza Affari col fiato sospeso in attesa del giudizio di Fitch : Milano. Alleanza con Vodafone sulla rete mobile e un tavolo aperto con Open Fiber per la rete fissa, ma con la disponibilità a valutare opzioni diverse. Si potrebbero riassumere così le linee guida del nuovo piano industriale di Telecom Italia che ieri pomeriggio è stato esaminato dal consiglio di a

Borse europee timide - Piazza Affari con il fiato sospeso per Fitch : Dall'ufficio federale di statistica Destatis e' arrivata la conferma, dopo la prima stima, della stagnazione della crescita nella principale economia dell'Eurozona che nel trimestre precedente aveva ...

Piazza Affari : Inwit sale verso 8 - 18 Euro : Protagonista Inwit , che mostra un'ottima performance, con un rialzo dell'11,12%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal ...