Peugeot 208 | utilitaria a chi? Ora è tutta nuova | ed è pure a emissioni zero – FOTO

Peugeot 208 : le prime FOTO e indiscrezioni del nuovo modello della due volumi francese : 1/8 ...

Nuova Peugeot 208 - l'auto icona è anche 100% elettrica : Nuova Peugeot e-208 offre tre modalità di guida - Eco, Normale e Sport - e due modalità di frenata - moderata, simile a quella di un veicolo termico, e aumentata, con una decelerazione controllata ...

Nuova Peugeot 208 pronta al debutto del Salone di Ginevra anche in versione elettrica : La Nuova e-208, è riconoscibile per la mascherina in colore con la carrozzeria e dispone di tre diverse modalità di guida: eco, normal e sport. Con le batterie da 50 kWh garantite 8 anni o 160.000 km ...

Nuova Peugeot 208 : la piccola - grande rivoluzione del Leone [GALLERY] : La Nuova generazione di 208 si afferma per il suo design personale, che trasmette modernità ed energia l rapporto con l’utilizzo dell’automobile è in profonda evoluzione e la transizione energetica è una reale opportunità; Nuova Peugeot 208 viene proposta, sin dal lancio, con tre diverse alimentazioni: elettrica, benzina o Diesel. La scelta del modello non viene più vincolata dall’alimentazione e si può quindi avere l’auto preferita con il ...

Peugeot 208 - Svelata la nuova generazione - pronta alla svolta elettrica : Totalmente riprogettata, basata sulla più recente piattaforma modulare del Gruppo PSA e già pronta per l'elettrificazione: è la nuova Peugeot 208, che debutta al Salone di Ginevra. Il salto avanti tecnico e stilistico è importante e apre un rinnovamento del segmento B che presto coinvolgerà anche altri brand. La 208 debutterà sul mercato in autunno, ma le prenotazioni si apriranno online entro brevissimo tempo. Il design strizza l'occhio ...

Peugeot 208 e Opel Corsa fra le dieci auto più attese del 2019 : Grande movimento nel mercato delle automobili, in particolare nel segmento B, con diversi lanci di vetture vendutissime. Non mancano suv, auto elettriche e perfino ammiraglie, ma se dovessimo individuare una reginetta per il 2019, l'attesa è tutta per l'ottava generazione della Volkswagen Golf. Scopriamo insieme le dieci principali novità del settore automotive per il 2019.

Peugeot Italia e Stefano Accorsi in #Mission208 : Dopo aver realizzato nel 2018 la quota di mercato più alta degli ultimi 15 anni nel nostro Paese, Peugeot, parte integrante di Groupe PSA – primo gruppo automotive estero in Italia – ha deciso di iniziare il nuovo anno con una novità nella comunicazione di quello che è il modello più venduto della Casa, realizzando […] L'articolo Peugeot Italia e Stefano Accorsi in #Mission208 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Ecco la Peugeot 208 – 2019 [presentazione ufficiale a Ginevra a Marzo] : Sono state rubate alcune foto della versione definitiva della nuova Peugeot 208 – poi pubblicate in rete – dove è possibile scorgerne i dettagli senza camuffature. A Ginevra, a Marzo, luogo della presentazione ufficiale, avremo modo di scoprirne i singoli dettagli. Cambia tutto della piccola della Casa Transalpina, dall’andamento del design, molto più importante e aggressivo, fino alle luci che ricalcano il Family ...

Nuova Peugeot 208 - arriva nel 2019 per sfidare la Renault Clio : La Nuova Peugeot 208 è una delle auto più attese del 2019. Proprio in questi primi giorni dell'anno sono state pubblicate una serie di foto spia relative al futuro modello della casa francese. Il prototipo della vettura è stato sorpreso dai fotografi in Scandinavia, dove i collaudatori stanno compiendo test stradali con temperature rigidissime. Dalle foto scattate è possibile estrapolare numerosi dettagli circa la ventura Peugeot 208, una delle ...