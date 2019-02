Petrolio | dopo tweet di Trump contro Opec brusco calo in chiusura

Petrolio - prese di profitto dopo il rally. Ecco cosa influenzerà il prezzo : I timori si concentrano per lo più sulla Cina, il secondo consumatore al mondo di combustibili fossili, la cui economia ha dato chiari segnali di frenata come dimostrano gli ultimi dati sul Pil che ...

Trivelle - via libera alle ricerche di Petrolio nel Mar Ionio. Bonelli 'Nuovo regalo di Di Maio dopo l Ilva' : 'Il Ministero dello Sviluppo Economico di Luigi Di Maio ha dato il via libera alle Trivelle per la ricerca del petrolio nel mar Ionio. In data 31 dicembre 2018 è stato pubblicato sul BUIG , bollettino ...