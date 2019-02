Perugia | al Morlacchi appuntamento con Leggere per ballare

Concorsi 'Donne e scienza' - vincono il 'Gandhi' di Narni e il 'Volta' di Perugia - la premiazione al Teatro Morlacchi : ... aventi come oggetto "Il racconto di una donna scienziata, il suo percorso di vita e di scienza" o "Un logo, originale ed evocativo, per l'evento Donne in Scienza". Il premio per il racconto è stato ...