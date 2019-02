Personale Ata | abilitazione da III a I fascia | come si può accedere

Pensioni ultime notizie : simulazione Quota 100 per docenti e Personale Ata : Pensioni ultime notizie: simulazione Quota 100 per docenti e Personale Ata simulazione Quota 100 2019 Sono aumentate le possibilità di pensionamento per i docenti e per il Personale Ata con l’approvazione definitiva di Quota 100. Sulle Pensioni ultime notizie riportano ancora l’attesa della pubblicazione del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 17 gennaio in Gazzetta Ufficiale. A seguito della quale si attenderà a sua ...

Tfr e Tfs : ricalcolo docenti e Personale Ata scuola - come fare : Tfr e Tfs: ricalcolo docenti e Personale Ata scuola, come fare ricalcolo tfr 2019 Ultime notizie sul Tfr e Tfs per i docenti e il Personale Ata della scuola. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha infatti avvisato il Personale del comparto scuola che nell’area SIDI è a disposizione degli utenti la funzione che consentirà l’applicazione dell’ultimo CCNL (19 aprile 2018), ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita. In ...

Personale Ata 2019 : falso titolo di studio - cosa accade : Personale Ata 2019: falso titolo di studio, cosa accade titolo studio falso del Personale Ata Falsi attestati e diplomi per accedere a un posto nella scuola; sotto la lente di ingrandimento non solo diversi membri del Personale Ata ma anche dei docenti. Personale Ata: lo scandalo dei punteggi gonfiati Da tempo gli organi competenti stanno effettuando delle verifiche su chi ha ottenuto delle supplenze, cioè sull’effettivo possesso dei titoli ...

Sciopero scuola 15 marzo : protesta di docenti e Personale Ata - lezioni a rischio : Il settore scolastico è interessato da una serie di scioperi in questo periodo. Dopo l’agitazione sindacale del 22 febbraio, proclamata da Feder-Ata e rivolta al personale DSGA facenti funzione, ci attenderà un’altra protesta entro la fine del mese. Si tratterà della protesta di tutto il personale della scuola, compreso quello ATA, che ha proclamato Sciopero Unicobas per la giornata del 27 febbraio. A distanza di pochi giorni ci attenderà un ...

Personale Ata : abilitazione da III a I fascia - come si può accedere : Personale Ata: abilitazione da III a I fascia, come si può accedere abilitazione I fascia Ata 2018-2019 Il Personale Ata è classificato in tre fasce: I fascia, II fascia, III fascia. Vediamo di seguito come si compongono e chi fa parte delle singole fasce. Ricordiamo che le scuole, in alcuni casi, hanno già nelle prime settimane dall’ avvio dell’ anno scolastico esaurito le chiamate da prima e seconda fascia del Personale ausiliario. Di ...

Pensioni ultime notizie : simulazione Quota 100 per docenti e Personale Ata : Pensioni ultime notizie: simulazione Quota 100 per docenti e Personale Ata simulazione Quota 100 2019 Sono aumentate le possibilità di pensionamento per i docenti e per il Personale Ata con l’approvazione definitiva di Quota 100. Sulle Pensioni ultime notizie riportano ancora l’attesa della pubblicazione del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 17 gennaio in Gazzetta Ufficiale. A seguito della quale si attenderà a sua ...

Personale Ata 2019 : aggiornamento graduatorie e punteggio - quando si fa : Personale Ata 2019: aggiornamento graduatorie e punteggio, quando si fa aggiornamento graduatorie Personale Ata 2019 Le attuali graduatorie di terza fascia per il Personale Ata hanno valore per tutto il triennio 2018-2021. Ciò significa che prima dell’anno 2021 non potranno essere aggiornate in base al punteggio determinato dall’acquisizione di nuovi titoli o periodi di servizio. Personale Ata 2019: graduatorie valide fino al ...

Friburgo : sciopero Personale è servito - stemperata riforma pensioni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Visita fiscale Inps docenti - scuola e Personale Ata : orario medico : Visita fiscale Inps docenti, scuola e Personale Ata: orario medico orario Visita fiscale scuola Ci siamo spesso occupati di pubblicare guida sulla Visita fiscale Inps. Anche per il Personale della scuola, docenti e Personale Ata, non cambia molto rispetto a quanto finora scritto. Risulta comunque utile, ad anno appena iniziato, fare un ripasso di quello che significa Visita fiscale Inps, degli orari di reperibilità in cui può passare il ...

Scuola - lezioni a rischio mercoledì 27 febbraio per lo sciopero di docenti e Personale ATA : mercoledì 27 febbraio le lezioni nelle scuole italiane sono a rischio a causa dello sciopero del personale docente e ATA annunciato da Unicobas Scuola e Università contro la regionalizzazione del sistema e confermato con una nota dal Miur: "No alle gabbie salariali e all'esame di Stato invalsizzato".Continua a leggere

Personale Ata 2018 : cambio supplenza al 30/6 - quando si può fare : Personale Ata 2018: cambio supplenza al 30/6, quando si può fare supplenza Ata 2018 e cambio scuola Un lavoratore del Personale Ata può lasciare una supplenza breve per un’altra supplenza breve?Specificando ancora meglio, è possibile lasciare una supplenza già accettata con inizio a decorrere dal 30 giugno per un’altra con inizio a decorrere dalla stessa data? Si può accettare una supplenza al posto di un’altra? La risposta alla domanda è ...

Personale Ata 2019 : ore straordinario retribuite - come funzionano : Personale Ata 2019: ore straordinario retribuite, come funzionano Ore straordinario Personale ata 2019 Le ore di straordinario effettuate dal Personale Ata vanno sempre retribuite. In alternativa è possibile sostituire la retribuzione con un riposo compensativo. A stabilirlo è il Contratto Collettivo Nazionale di riferimento, in particolare alle voci relative al Personale Ata e al suo orario di lavoro. Gli straordinari vanno pagati, anche ...

Personale Ata 2018 : stipendio e calcolo punteggio - importo e come fare : Personale Ata 2018: stipendio e calcolo punteggio, importo e come fare importo stipendio Ata e punteggio 2018 Personale Ata 2018: stipendio e calcolo punteggio, importo e come fare importo stipendio Ata e calcolo Quanto guadagnano i lavoratori del Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario della Scuola? Lo stipendio di un membro Personale Ata varia in base all’ anzianità di servizio ancora prima che dal ruolo ricoperto. Dai poco meno ...

Visita fiscale Inps docenti - scuola e Personale Ata : orario medico : Visita fiscale Inps docenti, scuola e Personale Ata: orario medico orario Visita fiscale scuola Ci siamo spesso occupati di pubblicare guida sulla Visita fiscale Inps. Anche per il Personale della scuola, docenti e Personale Ata, non cambia molto rispetto a quanto finora scritto. Risulta comunque utile, ad anno appena iniziato, fare un ripasso di quello che significa Visita fiscale Inps, degli orari di reperibilità in cui può passare il ...