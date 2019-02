Pensioni di invalidità - sociale e vecchiaia : modifiche in vista dopo il decreto : Pensioni di invalidità, sociale e vecchiaia: modifiche in vista dopo il decreto Novità pensione invalidità 2019 Le nuove misure previdenziali introdotte col decreto contenente Quota 100 e reddito di cittadinanza sono in vigore. dopo l’ok del consiglio dei ministri dello scorso 17 gennaio è arrivata prima la bollinatura della Ragioneria dello Stato e a seguire la firma del Presidente della Repubblica. Successivamente, in data 28 ...

Pensioni di invalidità - sociale e vecchiaia : modifiche in vista dopo il decreto : Pensioni di invalidità, sociale e vecchiaia: modifiche in vista dopo il decreto Novità pensione invalidità 2019 Le nuove misure previdenziali introdotte col decreto contenente Quota 100 e reddito di cittadinanza sono in vigore. dopo l’ok del consiglio dei ministri dello scorso 17 gennaio è arrivata prima la bollinatura della Ragioneria dello Stato e a seguire la firma del Presidente della Repubblica. Successivamente, in data 28 ...

Pensioni di invalidità Inps : lettera di restituzione assegno - quando arriva : Pensioni di invalidità Inps: lettera di restituzione assegno, quando arriva restituzione assegno sociale, quando accade In questo nostro articolo proviamo a spiegare in quali casi è possibile che l’Inps invii una lettera per chiedere la restituzione di una parte delle somme attribuite con l’assegno di pensione. Prima di entrare nel vivo dell’argomento è opportuno ripassare alcuni passaggi chiave: passaggi relativi a ...

Pensioni casalinghe 2019 : assegno sociale e invalidità. Quali sono : Pensioni casalinghe 2019: assegno sociale e invalidità. Quali sono Elenco Pensioni 2019 per casalinghe Il fondo Pensionistico di garanzia per le casalinghe esiste dal 1997. Tale fondo garantisce una pensione di inabilità o di vecchiaia per tutti coloro che si dedicano alla cura della casa e della famiglia senza percepire una retribuzione. Pensioni casalinghe 2019: a chi spetta? Per iscriversi al fondo bisogna essere in possesso di ...

Aumento Pensioni di invalidità : Legge 104 e disabili - manifestazioni in vista : Aumento pensioni di invalidità: Legge 104 e disabili, manifestazioni in vista Domani, venerdì 8 febbraio 2019, in diverse città si mobilitano le associazioni per i diritti dei disabili; tra le principali compaiono Roma, Torino e Palermo. Obiettivo? Chiedere l’Aumento delle pensioni di invalidità rimasto fuori dall’ultima manovra. pensioni di invalidità: una manovra iniqua? Il mondo delle associazioni si scaglia contro l’ultima manovra; ...

Pensioni di invalidità - sociale e vecchiaia : modifiche in vista dopo il decreto : Pensioni di invalidità, sociale e vecchiaia: modifiche in vista dopo il decreto Le nuove misure previdenziali introdotte col decreto contenente Quota 100 e reddito di cittadinanza sono in vigore. dopo l’ok del consiglio dei ministri dello scorso 17 gennaio è arrivata prima la bollinatura della Ragioneria dello Stato e a seguire la firma del Presidente della Repubblica. Successivamente, in data 28 gennaio 2019, il decreto è stato ...

Pensioni casalinghe 2019 : assegno sociale e invalidità. Quali sono : Pensioni casalinghe 2019: assegno sociale e invalidità. Quali sono Il fondo Pensionistico di garanzia per le casalinghe esiste dal 1997. Tale fondo garantisce una pensione di inabilità o di vecchiaia per tutti coloro che si dedicano alla cura della casa e della famiglia senza percepire una retribuzione. Pensioni casalinghe 2019: a chi spetta? Per iscriversi al fondo bisogna essere in possesso di determinati requisiti. Innanzitutto, i ...

Pensioni di invalidità Inps : lettera di restituzione assegno - quando arriva : Pensioni di invalidità Inps: lettera di restituzione assegno, quando arriva In questo nostro articolo proviamo a spiegare in quali casi è possibile che l’Inps invii una lettera per chiedere la restituzione di una parte dell’assegno ordinario di invalidità (AOI) versato sotto forma di pensione di invalidità comprensivo della integrazione del trattamento minimo per le Pensioni molto basse. Prima di entrare nel vivo ...

Pensioni di invalidità 2019 : limiti di reddito e nuovi importi : Gli importi degli assegni di invalidità subiranno un leggero aumento e in parallelo subirà delle variazioni anche la soglia di reddito massimo per coloro che potranno accedervi. Come è avvenuto per gli importi delle Pensioni di anzianità, per effetto della perequazione, nel 2019 gli importi delle indennità subiranno degli aggiornamenti. Ma andiamo a vedere nel dettaglio come cambiano gli importi delle misure assistenziali che si rivolgono alle ...

Pensioni di invalidità 2019 : cambiano gli importi e i limiti di reddito : Nel 2019 gli importi delle indennità riconosciute alle persone invalide subiranno un leggero aumento, così come la soglia...

Pensioni di invalidità - cresce il malumore ed il timore di non ricevere alcun aumento : Si rischia una vera e propria rivolta degli ultimi, dei disabili, illusi ed ora delusi dalla cosiddetta “manovra del Popolo”, che sembrerebbe non considerare, se non marginalmente, i problemi di questa categoria di persone. Promesse o slogan elettorali? “Innalzeremo le Pensioni minime a 780€, anche quelle di invalidità” Questa la promessa, o forse l’ennesimo slogan elettorale, che ha accesso le speranze in circa 1 milione di persone che vivono ...

Pensioni di invalidità 2019 : tutti i nuovi importi aggiornati : Assegni più ricchi nel 2019 per chi percepisce Pensioni di invalidità. Tali prestazioni, infatti, sono soggette alla rivalutazione – nella misura dell’1,1% – dell’indice dei prezzi al consumo Istat per le famiglie di operai e impiegati (FOI). In altre parole, siccome il costo della vista è aumentato dell’1,1%, l’INPS ha disposto un leggero aumento delle prestazioni assistenziali per adeguare il potere d’acquisto dei beneficiari. I ...

Luigi Di Maio - rappresaglia Lega : migranti e Pensioni d'invalidità - fanno saltare il reddito di cittadinanza : Se Luigi Di Maio fa saltare la linea di Matteo Salvini sui migranti , la Lega farà saltare il reddito di cittadinanza del M5s . Per ora è solo una minaccia, una pistola fumante sul tavolo della ...

Migranti - Salvini a Conte e Di Maio : «Sono molto arrabbiato. Reddito? Senza Pensioni di invalidità non lo votiamo» : Il vicepremier parla da Varsavia e attacca l’intesa raggiunta dall’Italia con l’Ue: «Non sono stato consultato, non autorizzo niente». Il governo a rischio? «Ma no, non cadrà per la Sea Watch»