Pastorello show sul mercato | il futuro di Rossi | lo scambio Dybala-Lukaku ed il riscatto

sportfair

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Federico, agente Fifa, ha parlato di diversi nomi legati al calcioin vista dell’estate che si prospetta essere caldissima “La fascia di capitano ad Handanovic? Non credo che per lui sia un problema ma anzi un puro piacere. E’ un ragazzo che appare freddo e introverso ma ha grande personalità. Senza entrare nel merito della scelta di togliere la fascia a Icardi, hanno però scelto di darla alla persona più adatta“. Lo ha detto Federico, agente Fifa, a ‘La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento in merito alla decisione dell’Inter di promuovere il portiere sloveno ai danni dell’attaccante argentino. “Wanda Nara? A me non piace giudicare i comportamenti dei miei colleghi, un agente dovrebbe rimanere nell’ombra, ma c’è così tanto interesse che abbiamo una visibilità maggiore rispetto al ...