Pasta alla norcina | la ricetta facile secondo tradizione

Ricetta lasagne alla bolognese : deliziosa Pasta all'uovo ripiena di carne e besciamella : Le lasagne alla bolognese rappresentano un piatto corposo e gustosissimo, perfetto da servire durante un pranzo domenicale o per festeggiare una ricorrenza speciale. Una squisita sfoglia di pasta all'uovo si amalgama alla delicatezza della besciamella, il sugo di carne al ragù condisce il tutto creando un'esplosione di sapori. Questa Ricetta rappresenta un delizioso piatto unico, beneamato da grandi e piccini. Lista degli ingredienti per le ...

Fabbrica di Pasta sequestrata dalla Guardia di Finanza : cosa hanno trovato all'interno : Uno stabilimento in cui si produceva pasta è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza nell'ambito della costante attività esercitata sul territorio volta a prevenire e reprimere...

Pasta e riso rischiosi per la salute? Attenzione a consumarli cotti da giorni e alla data di scadenza : La dieta mediterranea fa della Pasta e del riso due degli alimenti principali per una sana alimentazione, se consumati nelle dosi e nei modi corretti. Di sicuro questi due prodotti alimentari non rientrano tra quelli su cui puntiamo un controllo ferreo sulle scadenze, considerate spesso per via approssimativa e a consumarli anche dopo la data indicata sulle confezioni. Si pensa erroneamente che la Pasta e il riso, apparentemente identici a ...

Pasta e riso di giorni prima? Mangiarli può portare alla morte : i casi : La Pasta e il riso sono due degli alimenti cardine della dieta mediterranea: gli esperti consigliano di assumerli quotidianamente per le loro molteplici proprietà. Tuttavia, per la loro composizione, si tende spesso a sottovalutare la data di scadenza e a pensare di poterli conservare, cotti, per più giorni. Mentre infatti per alimenti freschi, come latticini e carne, si è molto attenti a rispettare la data di scadenza e nessuno si sognerebbe di ...

Alimentazione : italiani più attenti alla salute “nel piatto” - meno sale e Pasta : italiani più informati e attenti alla salute ‘nel piatto‘. “Il 97,1% degli intervistati è consapevole del fatto che la nostra salute e il nostro benessere dipendono da ciò che mangiamo. Il 71,8% si informa, durante la scelta del piatto, sulla qualità e la provenienza dei prodotti utilizzati, e più dell’89,1% ritiene che anche i locali siano più attenti a offrire alla clientela piatti salutistici“. E’ quanto emerge ...

Igp alla Pasta di Gragnano : 'Ora investire sul territorio' : Il comparto della produzione della pasta non solo è tornato ad essere la voce più importante dell'economia di Gragnano, ma ha stimolato anche un indotto di notevoli proporzioni che riteniamo possa ...

La ricetta della Pasta alla pecorara – Il primo piatto antigelo : E’ una ricetta che è una ….. bomba. Buona ma pesante , ideale con questo freddo Pasta alla pecorara Per la Pasta: 1 kg. di farina, 1 uovo, 1 pizzico di sale, ½ bicchiere abbondante di olio d’oliva, acqua q.b. Per condire: 600 gr. di ricotta di pecora, 400 gr. di panna da cucina (2 confezioni), 300 gr. di peperoni, 300 gr. di melanzane 300 gr. di zucchine, 200 gr. olio d’oliva, 2-3 mestoli di ragù d’agnello, 1 ...