Parchi | Obiettivo Terra | torna il contest fotografico dedicato all’ambiente

meteoweb.eu

: Entro il 21 marzo è possibile partecipare al concorso fotografico - GoSabina : Entro il 21 marzo è possibile partecipare al concorso fotografico - chribbio : Rilancio del #CentroStorico, #cultura, #sanità, #sicurezza, #welfare, cura dei parchi e delle aree pubbliche, alcu… -

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Resta meno di un mese per poter partecipare alla decima edizione del concorso di fotografica geografico-ambientale promosso da Fondazione UniVerde e Società Geografica Italiana Onlus.del concorso è di sostenere le Aree Protette italiane nel faticoso compito di difesa, valorizzazione e promozione del patrimonio ambientale e, con esso, del paesaggio, dei borghi, delle peculiarità e delle tradizioni enogastronomiche, agricole, artigianali, storico-culturali e sociali favorendo la diffusione di un modello di turismo ecosostenibile e responsabile e la concreta transizione all’economia circolare.Un omaggio all’Italia, Paese leader in Europa per la biodiversità di flora e fauna e a Madre, sempre più martoriata da inquinamenti e cementificazioni.La decima edizione di “”, promossa con la main partnership di Cobat e con Bluarancio in qualità di partner ...