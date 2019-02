Oscar | questo l' anno della sobrietà | delusione per il look di Lady Gaga

Blastingnews

: 'Spider-Man: Un nuovo universo' ha vinto l'Oscar come miglior film d'animazione; negli ultimi 11 anni è successo so… - ilpost : 'Spider-Man: Un nuovo universo' ha vinto l'Oscar come miglior film d'animazione; negli ultimi 11 anni è successo so… - NetflixIT : @alfonsocuaron questo Oscar è tuo dal primo all’ultimo fotogramma. #MigliorFotografia #Oscars - SkyTG24 : #BlacKkKlansman di Spike Lee ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura non originale. Ecco le otto cose da sa… -

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Al termineserata degli, idei presenti sul red carpet sono stati apprezzati, criticati e commentati sui social network.delle donne Per le donneè stato l'dei contrasti dei colori bianco e nero, dei colori pastello e delle linee soft. L'attrice Melissa McCarthy per esempio ha scelto il pantalone al posto del vestito, risultando comunque molto elegante. C'è stato chi ha optato per dei toni più chiari, tendenti al bianco, come la candidata all'Amy Adams, che con il suo vestito ha ricordato molto le dive anni '30. Uno stile un pò più 'bon-ton' invece quello scelto da Emilia Clarke, che ha scelto un color lilla, il quale risultava essere perfettamente armonioso anche con il trucco e l'acconciatura. Da uno stile classico come quelloClarke si è passati poi ad uno più iconico come quello dell'attrice Glenn Close, che ha incantato tutti con ...