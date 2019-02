Oscar 2019, tutti i vincitori. Green Book miglior film, Malek protagonista per Bohemian Rhapsody

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Il mondo del cinema si è riunito al Dolby Theatre di Los Angeles per la 91esima edizione degli Academy Awards, glidel cinema. Eccoregia Alfonso Cuaròn per RomaattriceOlivia Colman per La Favorita.attoreRamiperRhapsodycanzone originale Shallow di Lady Gaga per A Star is borne colonna sonora Ludwig Goransson per 'Black Panther'.sceneggiatura non originale Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott e Spike Lee per 'BlackKklansman'.sceneggiatura originale Nick Vallelonga, Brian Currie e Peter Farrelly per ''.cortometraggio 'Skin' di Guy Nattivi effetti visivi Paul Lambert, Ian Hunter, Tristan Myles e J.D. Schwalm per 'First man - Il primo uomò.cortometraggio documentario Period, end of sentencecortometraggio di animazione Bao di Domee Shid'animazione Spider-Man - Un nuovo universo di Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman. C'è anche un pò di Italia in questo premio: nel teami dei disegnatori delc'è anche Sara Pichelli, di Porto Sant'elpidio, classe 1983.attore nonMahershala Ali perdi Peter FarrellymontaggioRhapsody per ilmontaggio: a ritirarlo è John Ottman.straniero "Roma" di Alfonso Cuaròn vince l'per ilstranierosonoro Paul Massey, Tim Cavagin e John Casali perRhapsody.montaggio sonoro John Warhurst e Nina Hartstone perRhapsody.e fotografia La statuetta va ad Alfonso Cuarón per Roma.e scenografia Black Panther: Production Design, Hannah Beachler e Set Decoration, Jay Hart. Ilha ricevuto anche l'per ii costumi.i costumii costumi a Ruth Carter per Black Panther.trucco Greg Cannom, Kate Biscoe e Patricia DeHaney per Vice - L'uomo nell'ombra di Adam McKay.documentario Free Solo di Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chinattrice nonRegina King ritira la prima statuetta per attrice nonper il"Se la strada potesse parlare".