Oscar 2019 | tutti i vincitori | Green Book è il miglior film

Oscar 2019 - diretta : Green Book miglior film - Rami Malek miglior attore : È partita la serata degli Oscar 2019. Il palco del Dolby Theater di Los Angeles si è acceso sulle note di "We will rock you" dei Queen, inaugurando la 91esima edizione...

Oscar 2019 : i nostri pronostici : Manca ormai pochissimo alla Notte degli Oscar 2019 incoronerà presto i vincitori della 91esima edizione degli Academy Awards (qui tutte le nomination). Di seguito, i pronostici della redazione di i-FILMSonline per quanto riguarda le categorie di miglior film, miglior regista, miglior attore, miglior attrice, miglior attore non protagonista, miglior attrice non protagonista, miglior sceneggiatura, miglior sceneggiatura non ...

Aspettando gli Oscar 2019 : le nostre preferenze : Il conto alla rovescia è partito: manca pochissimo alla Notte degli Oscar 2019. La 91esima edizione degli Academy Awards si terrà il 24 febbraio, con una serie di titoli interessanti e di attori magnicifici (qui tutte le nomination). Nell'attesa, ecco i preferiti della redazione di i-FILMSonline, nelle categorie principali. E voi, per chi fate il tifo?

Oscar 2019 - tutti i look sul red carpet da Lady Gaga a Jennifer Lopez : le nostre pagelle : Strascichi e paillettes sul red carpet degli Oscar: le star danno il meglio di sè per la serata più importante dell'anno. Dall'attesissima Lady Gaga a Charlize Theron, ecco le...

Oscar 2019 - c'è anche l'Italia : la disegnatrice di Spider Man è di Porto Sant'Elpidio : C'è anche un'italiana premiata agli Oscar 2019. Sara Pichelli ha creato il personaggio di Miles, ha fatto il lavoro pesante, poi per noi è stato facile portarlo sullo...

Oscar 2019 - tutti i vincitori dei premi alla 91esima edizione : Il mondo del cinema si è riunito al Dolby Theatre di Los Angeles per la 91esima edizione degli Academy Awards, gli Oscar del cinema 2019. Ecco tutti i vincitori: Oscar 2019, diretta: Regina...

Oscar 2019 : così Mahershala Ali entra nella storia : Mahershala AliMahershala AliMahershala AliMahershala AliMahershala AliMahershala Ali entra nella storia. Con il premio per il Miglior Attore Non Protagonista per Green Book è il secondo afroamericano insieme a Denzel Washington ad aggiudicarsi due Oscar nelle cronache di Hollywood. A due anni da Moonlight, il film rivelazione che soffiò la statuetta a La La Land nel 2017, Ali fa doppietta grazie al ruolo del pianista Don Shirley, attivo ...

Oscar 2019 : l’inizio è all’insegna dei Queen (e Adam Lambert) : Oscar 2019: la performance dei Queen con Adam LambertOscar 2019: la performance dei Queen con Adam LambertOscar 2019: la performance dei Queen con Adam LambertOscar 2019: la performance dei Queen con Adam LambertOscar 2019: la performance dei Queen con Adam LambertOscar 2019: la performance dei Queen con Adam LambertOscar 2019: la performance dei Queen con Adam LambertIl tagliafuoco si alza e i Queen sono lì, avvolti dal fumo bianco e con le ...