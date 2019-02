Oscar 2019 | tutti i vincitori dei premi alla 91esima edizione

Oscar 2019 - diretta : "Shallow" miglior canzone - Lady Gaga in lacrime sul palco : È partita la serata degli Oscar 2019. Il palco del Dolby Theater di Los Angeles si è acceso sulle note di "We will rock you" dei Queen, inaugurando la 91esima edizione...

Oscar 2019 - tutti i look sul red carpet da Lady Gaga a Jennifer Lopez : le nostre pagelle : Strascichi e paillettes sul red carpet degli Oscar: le star danno il meglio di sè per la serata più importante dell'anno. Dall'attesissima Lady Gaga a Charlize Theron, ecco le...

Oscar 2019 - c'è anche l'Italia : la disegnatrice di Spider Man è di Porto Sant'Elpidio : C'è anche un'italiana premiata agli Oscar 2019. Sara Pichelli ha creato il personaggio di Miles, ha fatto il lavoro pesante, poi per noi è stato facile portarlo sullo...

Oscar 2019 : così Mahershala Ali entra nella storia : Mahershala AliMahershala AliMahershala AliMahershala AliMahershala AliMahershala Ali entra nella storia. Con il premio per il Miglior Attore Non Protagonista per Green Book è il secondo afroamericano insieme a Denzel Washington ad aggiudicarsi due Oscar nelle cronache di Hollywood. A due anni da Moonlight, il film rivelazione che soffiò la statuetta a La La Land nel 2017, Ali fa doppietta grazie al ruolo del pianista Don Shirley, attivo ...

Oscar 2019 - diretta : "Roma" miglior film straniero. Standing ovation per Lady Gaga e Bradley Cooper : È partita la serata degli Oscar 2019. Il palco del Dolby Theater di Los Angeles si è acceso sulle note di "We will rock you" dei Queen, inaugurando la 91esima edizione...

Oscar 2019 - diretta : "Roma" miglior film straniero. Lady Gaga e Bradley Cooper cantano Shallow : È partita la serata degli Oscar 2019. Il palco del Dolby Theater di Los Angeles si è acceso sulle note di "We will rock you" dei Queen, inaugurando la 91esima edizione...

Oscar 2019 - diretta : "Roma" miglior film straniero - a Cuaron anche la miglior fotografia : È partita la serata degli Oscar 2019. Il palco del Dolby Theater di Los Angeles si è acceso sulle note di "We will rock you" dei Queen, inaugurando la 91esima edizione...

Oscar 2019 : l’inizio è all’insegna dei Queen (e Adam Lambert) : Oscar 2019: la performance dei Queen con Adam LambertOscar 2019: la performance dei Queen con Adam LambertOscar 2019: la performance dei Queen con Adam LambertOscar 2019: la performance dei Queen con Adam LambertOscar 2019: la performance dei Queen con Adam LambertOscar 2019: la performance dei Queen con Adam LambertOscar 2019: la performance dei Queen con Adam LambertIl tagliafuoco si alza e i Queen sono lì, avvolti dal fumo bianco e con le ...

Oscar 2019 - diretta : "Roma" di Cuarón miglior film straniero : È partita la serata degli Oscar 2019. Il palco del Dolby Theater di Los Angeles si è acceso sulle note di "We will rock you" dei Queen, inaugurando la 91esima edizione...

Oscar 2019 - diretta : miglior fotografia ad Alfonso Cuarón per Roma : È partita la serata degli Oscar 2019. Il palco del Dolby Theater di Los Angeles si è acceso sulle note di "We will rock you" dei Queen, inaugurando la 91esima edizione...

Oscar 2019 - diretta : miglior scenografia ad Alfonso Cuaron per Roma : È partita la serata degli Oscar 2019. Il palco del Dolby Theater di Los Angeles si è acceso sulle note di "We will rock you" dei Queen, inaugurando la 91esima edizione...

Oscar 2019 : perché quest’anno non c’è nessuno a condurre la cerimonia : 1998, James Cameron è il Re del Mondo (top) 1994, la gaffe «omo» di Tom Hanks (flop)2014, il selfie da record (top)1972, Il Padrino dice «No» (flop)1999, Benigni saltella sugli schienali delle poltrone (top)1989, Biancaneve e il principe mascalzone (flop)1963, Sidney Poitier riscrive la storia (top)2000, incestuosa Jolie (flop) 1959, Jerry Lewis mattatore d’orchestra (top)2015, il nudo imbarazzante di Neil Patrick Harris (flop)1972, standing ...

Oscar 2019 - diretta : Regina King vince il premio per la miglior attrice non protagonista : È partita la serata degli Oscar 2019. Il palco del Dolby Theater di Los Angeles si è acceso sulle note di "We will rock you" dei Queen, inaugurando la 91esima edizione...

Oscar 2019 - diretta : prima statuetta a Regina King per la miglior attrice non protagonista : È partita la serata degli Oscar 2019. Il palco del Dolby Theater di Los Angeles si è acceso sulle note di "We will rock you" dei Queen, inaugurando la 91esima edizione...