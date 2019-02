Oscar 2019 | tutti i look | Lady Gaga incanta con un diamante Tiffany dal valore

Oscar 2019 - diretta : Green Book miglior film - Rami Malek miglior attore : Si è conclusa la cerimonia degli Oscar 2019 al Dolby Theatre di Los Angeles. Il premio per il miglior film è andato a Green Book, (presentato alla Festa del cinema di Roma), mentre...

Le pagelle degli Oscar 2019 : con Roma trionfa Netflix - voto 10 - - Colman «ruba» la statuetta a Glenn Close - voto 8 - : Certo non passa inosservato il fatto che il film dai 3 Oscar «Roma» è voluto, prodotto, distribuito nel mondo dalla piattaforma Netflix agguerritissima rivale della vecchia Hollywood. Le discussioni ...

Oscar 2019 : i vincitori : Dal trionfo di Rami Malek come miglior attore protagonista a quello di «Green Book» per miglior film, tutti i premiati di questa edizione

Oscar 2019 - i migliori look della serata tra azzardi ed eleganza : Le star più famose di Hollywood hanno fatto la loro apparizione sul red carpet degli Oscar, facendo emergere, come sempre, alcune tendenze del mondo della moda: glamour old school, abiti metallizzati, ...

Oscar 2019/ Se basta un amico a rimettere ordine tra premi e vanagloria : La notte degli OSCAR ci dà il polso di coloro che dettano la mentalità dominante. Il suo momento più umano è stato però quello del ricordo

Oscar 2019 - Glenn Close la grande sconfitta : sette candidature e mai la statuetta : Nel suo speech di ringraziamento Olivia Colman – la Regina Anna de La Favorita – le ha chiesto praticamente scusa. Sì perché lei, 44 anni, britannica alla sua prima anche se meritatissima candidatura, ha strappato praticamente di mano l’Oscar a Glenn Close, 71 anni, d’oro vestita, che per la settimana volta non è riuscita a salire sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles. Nonostante la sua performance in The Wife ...

Oscar 2019 : "Green Book" miglior film - Rami Malek miglior attore protagonista : ... Guillermo del Toro: "Ringrazio l'Academy per aver premiato la storia di una lavoratrice india, così come ci sono milioni di umili lavoratori nel mondo i cui diritti non vengono difesi". Un'altra ...

Oscar 2019 : i best look delle star sul red carpet secondo noi : Sono sincera: a parte sapere chi ha vinto i premi principali (migliori attori, regista e miglior film), il motivo principale per cui aspetto la cerimonia degli Oscar ogni anno è vedere i look delle star sul red carpet. Ad ogni edizione degli Academy Awards, quest’anno era la 91ma, abiti e gioielli mi stupiscono sempre. Ovviamente c’è sempre chi se la cava meglio… ecco qui qualcuno dei look che mi è piaciuto di più. Oscar 2019: ...

Notte degli Oscar 2019 – Samuel L. Jackson fa impazzire Spike Lee : “hanno vinto i Knicks” - poi la statuetta [VIDEO] : Simpatico siparietto durante la Notte degli Oscar 2019: Samuel L. Jackson annuncia la vittoria dei Knicks al super tifoso Spike Lee, poi gli consegna la statuetta per la ‘Miglior sceneggiatura non originale’ Ieri Notte l’America si è fermata per assistere alla celebre ‘Notte degli Oscar’. L’edizione 2019 ha visto anche la presenza del basket NBA. Niente film con tematica la pallacanestro, ma una notizia ...

Il nuovo teaser de Il Trono di Spade 8 durante gli Oscar 2019 con scene inedite della battaglia finale (video) : durante la notte degli Oscar, la HBO ha rilasciato un nuovissimo trailer in cui anticipa le serie tv che andranno in onda sul canale quest'anno, e non poteva mancare un teaser de Il Trono di Spade 8. Il video mostra scene inedite tratte presumibilmente dalla tanto anticipata battaglia finale. In una sequenza, Arya alza lo sguardo con stupore per vedere uno dei draghi di Daenerys che sorvolano il campo. La piccola Stark sembra più che pronta ...

Lady Gaga ha salvato Rami Malek agli Oscar 2019 - facendogli da stylist personale

Oscar 2019 : Lady Gaga e Bradley Cooper fantastici mentre cantano "Shallow" - ma ai fan continua a non tornare una cosa

Oscar 2019 - Rami Malek : “Figlio di immigrati egiziani - americano di seconda generazione : Era dato per vincitore e trionfo è stato. Rami Malek agguanta l’Oscar 2019 come miglior attore per il suo Freddie Mercury di Bohemian Rhapsody. Dopo aver baciato Lucy Boynton, Mary Austin nel film e diventata la sua fidanzata, l’attore semisconosciuto fino a poco tempo fa, ha emozionato la sala con il suo discorso. “Mia mamma è in sala da qualche parte: ti voglio bene. Mio papà so che mi sta guardando dall’alto“. L’attore, americano ...

Oscar 2019 - tutti i vincitori. Green Book miglior film - Malek protagonista per Bohemian Rhapsody : Il mondo del cinema si è riunito al Dolby Theatre di Los Angeles per la 91esima edizione degli Academy Awards, gli Oscar 2019 del cinema. Ecco tutti i vincitori:miglior film Green Bookmiglior regia Alfonso Cuaròn per Romamiglior attrice protagonista Olivia Colman per La Favorita. miglior attore protagonista Rami Malek per Bohemian Rhapsodymiglior canzone originale Shallow di Lady Gaga per A Star is ...