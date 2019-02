Oscar 2019 | Spike Lee infiamma la platea | ' Le elezioni sono vicine'

Oscar 2019. I look beauty sul red carpet più atteso dell’anno : Oscar 2019. I look beauty sul red carpetOscar 2019. I look beauty sul red carpetOscar 2019. I look beauty sul red carpetOscar 2019. I look beauty sul red carpetOscar 2019. I look beauty sul red carpetOscar 2019. I look beauty sul red carpetOscar 2019. I look beauty sul red carpetOscar 2019. I look beauty sul red carpetOscar 2019. I look beauty sul red carpetOscar 2019. I look beauty sul red carpetOscar 2019. I look beauty sul red carpetOscar ...

Oscar 2019 - Lady Gaga vince con 'Shallow' e piange sul palco : 'Combattete per i vostri sogni' : Lady Gaga vince il suo Oscar: quello per la miglior canzone con Shallow, colonna sonora di A Star is born. Sale sul palco ed è subito commozione. Un ringraziamento particolare va a Bradley Cooper: '...

Oscar 2019 - Green Book è il miglior film : premiati Rami Malek e Olivia Colman : Si è conclusa la cerimonia degli Oscar 2019 al Dolby Theatre di Los Angeles. Il premio per il miglior film è andato a Green Book, (presentato alla Festa del cinema di Roma), mentre...

Oscar 2019 : i vincitori : Rami Malek ha vinto l'Oscar come miglior attore protagonista per la sua interpretazione di Freddie Mercury in «Bohemian Rhapsody» Miglior film

I vincitori degli Oscar 2019 : Nella notte Alfonso Cuarón ha vinto tre Oscar per "Roma", ma non quello per il miglior film, andato invece a "Green Book" di Peter Farrelly

Oscar 2019 - tutti i vincitori : Green Book è il miglior film : Al Dolby Theatre di Los Angeles, va in scena la 91esima Notte degli Oscar. Trionfo per Green Book, premiato come miglior film, mentre Olivia Colman e Rami Malek sono stati proclamati migliori attori. Il film di Peter Farrelly vince su Roma, che comunque porta a casa tre statuette. Ecco l'elenco dei vincitori:

Oscar 2019 : i nostri pronostici : Manca ormai pochissimo alla Notte degli Oscar 2019 incoronerà presto i vincitori della 91esima edizione degli Academy Awards (qui tutte le nomination). Di seguito, i pronostici della redazione di i-FILMSonline per quanto riguarda le categorie di miglior film, miglior regista, miglior attore, miglior attrice, miglior attore non protagonista, miglior attrice non protagonista, miglior sceneggiatura, miglior sceneggiatura non ...

Aspettando gli Oscar 2019 : le nostre preferenze : Il conto alla rovescia è partito: manca pochissimo alla Notte degli Oscar 2019. La 91esima edizione degli Academy Awards si terrà il 24 febbraio, con una serie di titoli interessanti e di attori magnicifici (qui tutte le nomination). Nell'attesa, ecco i preferiti della redazione di i-FILMSonline, nelle categorie principali. E voi, per chi fate il tifo?

