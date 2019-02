Oscar 2019 | Chris Evans vince come gentiluomo della serata!

#Oscars2019 Hollywood ha avuto paura di Netflix? : ... Black Panther , che per la prima volta ottiene tre statuette , costumi, scenografia, musica, e il biopic rock dedicato ai Queen che la critica di tutto il mondo ha detestato e il pubblico, al ...

Lady Gaga e Bradley Cooper - video Shallow/ Fan in estasi per il duetto - Oscar 2019 - : Lady Gaga e Bradley Cooper, video Oscar 2019: la nuova versione intima di Shallow fa impazzire il gossip: i due sono innamorati?

Oscar 2019 : qualche riflessione per orientarsi nelle polemiche : Non c'è persona al mondo che non abbia pianto sulle note di Freddy Mercury almeno una volta in vita propria, ma ciò è sufficiente per urlare al capolavoro? La favorita di Yorgos Lanthimos : miglior ...

Oscar 2019 : il video In Memoriam - tra Stan Lee e polemiche : A novembre fan e cinefili di tutto il mondo sono rimasti in lutto quando è giunta la notizia della morte di Stan Lee , venuto a mancare dopo le complicanze di una polmonite. Stan "The Man" è una ...

Oscar 2019 - diretta : Green Book miglior film - Rami Malek miglior attore : 'Il film ha mostrato come le donne possano davvero comandare il mondo'. Afroamericana anche la vincitrice dell'Oscar per il produzione design, Hannah Beachler. Ore 2.25 - Oscar miglior trucco a Greg ...

Oscar 2019 : l'abbraccio fra Lady Gaga e Irina Shayk - : La cerimonia della notte più lunga del mondo del cinema, ha visto tra i suoi protagonisti Lady Gaga, Bradley Cooper e Irina Shayk : sono stati proprio loro ad aver scatenato i rumors su una presunta rivalità tra le due donne, ma ...

LADY GAGA-MADONNA - ABBRACCIO AGLI Oscar 2019/ Foto - pace fatta tra le due popstar : LADY Gaga protagonista alla notte degli OSCAR 2019 per il film A Star Is Born di Bradley Cooper: pace fatta con Madonna, ecco la Foto pubblicata dal Time.

Oscar 2019 - il party di Vanity Fair : lo spacco di Kendall : Perché qui si concentrano le donne più belle del mondo, non solo attrici ma anche , e soprattutto, modelle e cantanti. E Kendall ha lasciato letteralmente senza fiato con un abito firmato Rami Kadi ...

Premi Oscar 2019 - elenco completo dei vincitori : elenco completo dei vincitori della novantunesima edizione dei Premi Oscar, annunciati nel corso della cerimonia di Premiazione tenutasi al Dolby Theatre di Los Angeles

Rami Malek miglior attore/ Video - cade dal palco e si sente male dopo l'Oscar 2019 : Rami malek Oscar 2019 come miglior attore protagonista' con Bohemian Rhapsody: nel discorso ringrazia i genitori, la fidanzata Lucy Boynton e i Queen.

Oscar 2019 - Lady Gaga vince con “Shallow” e piange sul palco : «Combattete per i vostri sogni» : Lady Gaga vince il suo Oscar: quello per la miglior canzone con Shallow, colonna sonora di A Star is born. Sale sul palco ed è subito commozione. Un ringraziamento particolare va a Bradley Cooper: «Non avrei mai potuto cantare questa canzone senza di te». E, tra le lacrime, si rivolge al pubblico con un discorso d’ispirazione, che commuove i social: «Voi che siete seduti sul vostro divano, è stato il frutto di un grande lavoro. Ho lavorato ...

L’abbraccio di Madonna e Lady Gaga dopo gli Oscar 2019 con statuetta - foto e video iconici chiudono la storica faida? : Di tutte le foto che resteranno di questa cerimonia, più di quelle scattate sul palco o di quelle arrivate dal red carpet, resterà quella dell'abbraccio di Madonna e Lady Gaga dopo gli Oscar 2019 che hanno visto la Germanotta trionfare (soltanto) nella categoria Miglior Canzone Orginale per Shallow. Tocca dirlo, nonostante il favore della critica e incassi record A Star Is Born è stato un flop in quest'edizione degli Oscar che pure sembrava ...

Oscar 2019 : Jason Momoa con scrunchie rosa al polso : Jason MomoaJason MomoaJason MomoaJason MomoaJason MomoaJason Momoa, il Khal Drogo di «Game of Thrones», ma anche il super eroe di DC Comics «Aquaman» arrivato al cinema da fine 2018, agli Oscar 2019 ha fatto impazzire tutti per il suo look randagio ingentilito da tuxedo di velluto liscio pink blush firmato Fendi, abbinato a uno scrunchie portato al polso. L’accessorio a firma Fendi, non è di certo tra quelli che ci saremmo aspettati da ...