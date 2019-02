Oscar 2019 Bradley Cooper | Irina Shayk e gli altri Tutte le coppie sul red carpet

VIDEO Oscar 2019 - Olivia Colman miglior attrice : la premiazione sul palco e il trailer di La Favorita : Olivia Colman ha vinto l’Oscar 2019 come miglior attrice riuscendo a spuntarla nei confronti di Glenn Close che rimane a bocca asciutta (sette nomination in carriera, nessuna statuetta). L’inglese si è imposta grazie alla sua bellissima performance da protagonista in La Favorita, film diretto da Yorgos Lanthimos e sul palco era visibilmente commossa: “Incredibilmente ho vinto un Oscar, saluto Emma Stone e Rachel Weisz. Glenn ...

VIDEO Oscar 2019 - miglior film a Green Book : la premiazione sul palco e il trailer della pellicola : Green Book ha vinto l’Oscar 2019 per il miglior film. La pellicola diretta da Peter Farrelly ha portato a casa il premio più importante consegnato direttamente dalle mani di Julia Roberts: la storia dell’amicizia tra un pianista afroamericano e un italoamericano ha raccolto i consensi della giuria. Un film sull’amore che supera le differenze, come ha dichiarato il regista, è riuscito a fare breccia nel cuore di tutti, una ...

L'Oscar 2019 va a Green Book - il film sull'amicizia oltre i muri del razzismo : Una commedia di amore e amicizia, Green Book ha vinto L'Oscar per il miglior film alla 91ma edizione degli Academy Awards. Non era fra i favoriti, ma era in qualche modo in perfetta linea con una serata i cui temi d'inclusione e d'integrazione hanno monopolizzato l'intera cerimonia. La corroborante storia del viaggio del musicista Don Shirley e del suo autista nell'America profonda e razzista degli anni Sessanta, ha vinto tre statuette ...

Oscar 2019 - trionfo 'black'. 'Green Book' vince un'edizione da record : È un'edizione da record la novantunesima dei premi Oscar. un'edizione che sarà ricordata come un inno alla diversità. A vincere il miglior film è Green Book , una commedia su un'improbabile ma ...

Oscar 2019 - le star si vestono di specchi : da JLo a Emma Stone : specchi e pailettes per un effetto di luce sui corpi delle bellissime attrici che hanno calcato il tappeto rosso della 91esima edizione dei premi Oscar. Sono diverse le protagoniste del mondo del ...

Oscar 2019 - pazzo Spike Lee : finalmente vince e salta in braccio a Samuel L. Jackson : La gioia è totale. Spike Lee , alla quinta nomination, vince finalmente un Oscar. Porta a casa il premio per la Miglior sceneggiatura non originale per BlacKkKlansman . Ad annunciare il premio è il ...

Oscar 2019 - Lady Gaga e Bradley Cooper commuovono : standing ovation per la loro esibizione : Tutti in piedi ad applaudire Lady Gaga e Bradley Cooper per la loro esibizione dal vivo di Shallow , la canzone vincitrice dell'Oscar 2019. Una standing ovation meritata perché la performance dei due ...

Oscar 2019 - tutti i vincitori della 91ma edizione : tutti i vincitori della 91esima edizione degli Academy Awards . Miglior film Green Book Miglior regia Alfonso Cuarón, Roma Miglior attrice non protagonista Regina King, Se la strada potesse parlare ...

Oscar 2019 - sfilata di statuette : tutti i vincitori : Un momento magico quello del ritiro dell'ambita statuetta sul palco più noto del cinema: ecco tutti i vincitori della 91esima edizione dei premi Oscar. Leggi l'articolo

Oscar 2019 - tutti i vincitori : (foto: Getty Images) Sono stati assegnati al Dolby Theater di Los Angeles nella notte fra il 24 e il 25 febbraio gli Oscar 2019. L’edizione di quest’anno, la 91esima, è stata preceduta da mesi di polemiche e incertezze: il conduttore designato, Kevin Hart, si è dovuto infatti ritirare per via di alcune sue vecchie battute omofobe e quindi è stato scelto, per la prima volta dopo trent’anni, di procedere senza un maestro di ...

L'Oscar 2019 va a Green Book - vince l'amicizia oltre il razzismo : Una commedia di amore e amicizia, Green Book ha vinto L'Oscar per il miglior film alla 91ma edizione degli Academy Awards. Non era fra i favoriti, ma era in qualche modo in perfetta linea con una serata i cui temi d'inclusione e d'integrazione hanno monopolizzato l'intera cerimonia. La corroborante storia del viaggio del musicista Don Shirley e del suo autista nell'America profonda e razzista degli anni Sessanta, ha vinto tre statuette ...

I vincitori degli Oscar 2019 sono qui - e questo è tutto quello che dovete sapere sulla notte delle stelle : La notte degli Academy Awards è uno di quegli appuntamenti da non perdere in grado di tenere incollati milioni di spettatori da ogni angolo del mondo, in diretta tv, streaming o aggiornando ...

Oscar 2019 - Green Book miglior film. Rami Malek e Olivia Colman premiati per Bohemian Rhapsody e La Favorita). E Cuaron best director : Oscar politico e black come non mai. Green Book, un buddy movie comico sull’integrazione razziale tra un autista buttafuori italoamericano e un pianista afroamericano gay negli Usa degli anni sessanta è l’Oscar per il miglior Film 2019. Alfonso Cuaron è il miglior regista per Roma (che vince anche l’Oscar come miglior Film Straniero). Rami Malek/Freddie Mercury è miglior attore per Bohemian Rhapsody e Olivia Colman miglior attrice per La ...

Oscar 2019 diretta : cerimonia di premiazione - vincitori e red carpet : La Notte degli Oscar 2019 comincia alle 17 circa, ora di Los Angeles. Dalle 22.50, su Sky Cinema Oscar e Sky Uno , parte la diretta tv. Si chiude alle 5.15 con la vittoria di Green Book di Peter ...