Operato tre volte alla colecisti | muore | aperta l' inchiesta a Napoli

Bimbo con spina bifida Operato nel ventre della madre/ Medici consigliavano l'aborto : ora il piccolo è salvo : I Medici come nell'80% dei casi avevano consigliato l'aborto, ma la donna ha voluto sottoporsi a operazione chirurgica ecco di cosa si tratta

Tre Play 50 Unlimited disponibile a 6 - 99 euro per chi proviene da Iliad e Operatori virtuali : Oggi terminano le offerte ricaricabili di Tre Italia Play 30 Unlimited e Play 30 Plus mentre rimane disponibile Play 50 Unlimited.

Almeno tre potenziali truffe connesse a Vodafone il 7 febbraio : avviso dell’Operatore : Ci sono diversi aspetti che in queste devono essere presi in considerazione dagli utenti Vodafone, soprattutto quelli in teoria maggiormente esposti alle truffe da parte dei call center, anche se il discorso in teoria dovrebbe essere esteso a buona parte delle compagnie telefoniche in circolazione. Dopo aver affrontato la questione del modem libero tramite l'operatore (qui avrete modo di approfondire la questione), oggi 7 febbraio è possibile ...

Il medico che ha Operato Alex : "È un bambino delizioso - ci ha commossi. Due o tre anni fa sarebbe finita meno bene" : "Se le condizioni che ci sono oggi si confermeranno tra qualche mese potremo già considerare guarito il bambino". Franco Locatelli è il direttore del reparto di Onco-Ematologia dell'ospedale Bambin Gesù di Roma ed è anche l'uomo che ha operato il piccolo Alessandro Maria Montresor, bambino di 19 mesi affetto da una malattia molto rara: la linfoistiocitosi emofagocitica. Locatelli ha raccontato a Il Messaggero alcuni ...

Iliad ha fatto perdere 300 milioni di Euro agli altri Operatori - mentre cala l'ARPU : Iliad ha contribuito a generare perdite per oltre 300 milioni di Euro agli altri operatori in Italia, in un settore che vede ricavi in calo e un generale abbassamento dei prezzi.

Sci alpino - Emanuele Buzzi è stato Operato a Milano dopo l’infortunio di Wengen. Rientrerà il prossimo inverno : Oggi Emanuele Buzzi è stato operato presso la clinica La Madonnina di Milano. Il velocista azzurro, infortunatosi al termine della discesa libera di Wengen, è stato operato dai dottori Hebert Schoenhuber, Andrea Panzeri e Gabriele Thiebat della Commissione Medica FISI per una riduzione della frattura del piatto tibiale, c’è stato anche l’interessamento del legamento crociato posteriore del ginocchio destro. Il 24enne ha naturalmente ...

Furto in clinica - gli rubano il portafoglio mentre è in sala Operatoria : presi i soldi per pagare l'intervento : di Veronica Cursi E' entrato in clinica per sottoporsi a un semplice intervento ed è uscito senza il portafoglio con dentro soldi e documenti. Il denaro, più di 1000 euro, soldi che servivano per ...

Impattante Android Q su SIM Vodafone - TIM - Wind Tre e Iliad : le limitazioni degli Operatori : Android Q sarà rivoluzionario per le SIM degli operatori mobili italiani Vodafone, TIM, Wind Tre e Iliad e anche quelle degli altri vettori extra-nazionali. Grazie al prossimo aggiornamento, potranno essere abbinate alle schede telefoniche determinate limitazioni, non poco impattanti sull'esperienza d'uso degli utenti finali. Come sottolinea la fonte 9to5Google, proprio con l'aggiornamento Android Q generale e le varie personalizzazioni ...

I migliori Operatori per navigare e streaming? Netflix ci mostra quelli di dicembre 2018 : Il report di Netflix mensile sulle velocità medie degli ISP è arrivato: Vodafone Grecia migliora più di tutti, Austria e Portogallo perdono 6 posizioni. In Italia migliorano quasi tutti, anche se di poco.

Bimbo di 10 anni muore tre giorni dopo essere stato Operato per i calcoli renali : Luke Glendenning è morto per emorragia interna dopo essere stato sottoposto a un intervento di routine per l'asportazione dei calcoli renali.Continua a leggere

Non tutti gli Operatori allineati al modem libero : occhio alla promozione Wind Tre del 7 gennaio : Il 2019 si è aperto con una grossa novità per quanto riguarda il mondo della telefonia, in riferimento alla questione del modem libero. Gli operatori, come tutti sanno, sono chiamati a svincolare il pubblico dell'obbligo di acquistare o noleggiare il router necessariamente dall'azienda con cui si va a stipulare un nuovo contratto, al punto che nei giorni scorsi abbiamo addirittura condiviso con voi una guida per darvi tutte le dritte del caso ...

Brindisi - Operatori aeroportuali filmati mentre sghiacciano l’aereo con secchiate d’acqua calda. Enac apre indagine : L’Ente nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) ha avviato un’indagine sull’attività di de-icing, l’eliminazione del ghiaccio degli aerei che sarebbe stata svolta manualmente nell’aeroporto di Brindisi. E’ quanto ha annunciato in una nota l’Enac. “In relazione a notizie di stampa e video circolati in questi giorni che riportano attività di de-icing dalle ali degli aeromobili in partenza dall’Aeroporto di Brindisi eseguite ...

Vodafone migliore Operatore in Italia secondo Altroconsumo : seguono Tim - Wind-Tre e Iliad : Una recente indagine eseguita dalla nota rivista di informazione 'Altroconsumo', con i risultati esposti sulla sezione 'Inchieste' di gennaio 2019, sostiene come Vodafone sia il migliore operatore telefonico Italiano. I parametri di valutazione hanno riguardato in particolar modo la velocità in download, quella in upload e il tempo di apertura delle pagine browser. Dopo l'indagine di OpenSignal di ottobre 2017, anche 'Altroconsumo' conferma come ...

Configurazione modem libero per Vodafone - TIM - Wind Tre : guide e contatti assistenza per ogni Operatore : A 2019 iniziato, giusto ritornare sulle modalità di Configurazione del modem libero per ogni operatore, da Vodafone, a TIM, a Wind Tre ma anche per altri brand che erogano servizi di connettività per la linea fissa di casa. A dicembre abbiamo avuto modo di sottolineare come la possibilità di usufruire di un router proprio in luogo di quello dell'operatore appunto sia stata garantita dall'ultima delibera AGCOM n.348/18/CONS ma in fin troppi ...