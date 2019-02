Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Marco De Nicolo strappa il pass nel tiro a segno : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Tiro a segno - qualificazioni Olimpiadi Tokyo 2020 : le occasioni restanti per l’Italia. Tutti i pass ancora disponibili : Sabato 23 febbraio parte la Coppa del Mondo di Tiro a segno 2019: a Nuova Delhi, in India, i tiratori di tutto il mondo si daranno battaglia non solo per la vittoria finale, ma anche per conquistare la carta olimpica: ciascuna delle otto specialità olimpiche individuali mette in palio due pass (che ricordiamo non essere nominali) per Tokyo 2020. Saranno quattro le tappe di Coppa del Mondo che daranno pass olimpici, oltre a Nuova Delhi ci saranno ...

Olimpiadi Tokyo 2020 - la splendida iniziativa del Giappone : le medaglie saranno realizzate con smartphone riciclati : La raccolta del materiale è iniziato nel 2017 e, secondo quanto reso noto dagli organizzatori dei Giochi, dovrebbe essere completata entro marzo Le medaglie di Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo 2020 saranno realizzate con metalli riciclati da dispositivi elettronici, compresi vecchi smartphone e laptop. La raccolta del materiale è iniziato nel 2017 e, secondo quanto reso noto dagli organizzatori dei Giochi, dovrebbe essere completata entro ...

Le medaglie delle Olimpiadi di Tokyo 2020 saranno prodotte solo con materiale riciclato : Gli organizzatori delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Tokyo 2020 hanno detto che riusciranno a produrre tutte le medaglie d’oro, di argento e di bronzo con materiale recuperato da vecchi smartphone e altri oggetti elettronici. Il progetto era stato annunciato

Olimpiadi Tokyo 2020 - Tania Cagnotto ha un chiodo fisso : “mi alleno come una pazza per esserci” : Olimpiadi Tokyo 2020, Tania Cagnotto dopo la maternità sta lavorando alacremente al ritorno sul trampolino ad altissimo livello “Mi alleno tre volte alla settimana, ma non faccio il doppio turno mattina e pomeriggio. Anche se a breve dovrò aumentare a quattro mattine. Sono decisa a qualificarmi ai Giochi di Tokyo 2020 e il mio preparatore atletico dice che sono già rientrata in forma perfetta“. Tania Cagnotto, in vacanza a ...

Pallavolo - le Nazionali giocheranno due tornei di preparazione alle Olimpiadi di Tokyo : Qualificazione Olimpica Intercontinentale in programma per le Nazionali italiane di Pallavolo di Davide Mazzanti e Blengini La Fivb ha assegnato alla Fipav l’organizzazione di due dei dodici tornei di Qualificazione Olimpica Intercontinentale in programma ad agosto, prima chance per accedere ai Giochi di Tokyo 2020. Si comincerà con il torneo femminile in programma a Catania dal 2 al 4 agosto quando le vicecampionesse mondiali di ...

Volley - Qualificazione Olimpiadi Tokyo 2020 : le date del torneo preolimpico e le avversarie dell’Italia. Programma - orari e tv : L’Italia affronterà Serbia, Australia e Camerun nel torneo di Qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La Nazionale di Volley maschile scenderà in campo al PalaFlorio di Bari nel weekend del 9-11 agosto per affrontare le tre avversarie, solo la vincitrice del raggruppamento staccherà il pass per la rassegna a cinque cerchi mentre le altre saranno rinviate ai tornei continentali di gennaio 2020. Si preannuncia un fine settimana da ...

Volley - Olimpiadi Tokyo 2020 : definite le sedi dei tornei di qualificazione. L’Italia giocherà a Bari e Catania! : Sono state ufficializzate le sedi dei tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley. Gli uomini saranno impegnati in sei differenti località nel weekend del 9-11 agosto, le donne andranno invece in scena in sei Paesi diversi nel fine settimana del 2-4 agosto. Per ogni sesso sono previste sei Pool formate da quattro squadre ciascuna che si affronteranno tra loro una sola volta, la vincitrice di ogni girone ...

Ginnastica - Olimpiadi 2020 : scelti gli attrezzi per Tokyo. Torna la Senoh - spazio alla Spieth. Che novità per gli atleti : Sono stati ufficialmente comunicati gli attrezzi che saranno protagonisti alle Olimpiadi di Tokyo 2020, a un anno e mezzo dalla rassegna a cinque cerchi la FIG ha assegnato gli appalti per le forniture delle attrezzature che verranno utilizzate durante i Giochi. Non mancano le sorprese: riTorna in scena la Senoh, marca giapponese che non avevamo praticamente mai visto nelle ultime stagioni ma che è molto utilizzata sul suo nazionale; Gymnova ...

Surf - Leonardo Fioravanti : “Penso spesso alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Voglio rappresentare l’Italia in quel contesto” : Leonardo Fioravanti e il sogno olimpico sono due aspetti strettamente legati. Il 21enne Surfista laziale, dopo una lunga ricorsa nel circuito delle Qualifying Series 2018, è riuscito ad ottenere la tanto agognata qualificazione al WSL World Tour 2019. Decisivi per lui i piazzamenti nelle tappe ad Ericeira (Portogallo), le semifinali ad Haleiwa (Hawaii) e soprattutto la vittoria in Martinica. Ora il target per il nativo di Cerveteri è quello di ...

Olimpiadi Tokyo 2020 - Gregorio Paltrinieri possibile portabandiera italiano : Gregorio Paltrinieri potrebbe essere il portabandiera azzurro alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020, conferme anche da parte di Malagò “Quello di Gregorio Paltrinieri è un ottimo perché ha vinto l’oro a Rio, è campione del mondo in carica ma mi sembra sia un po’ prematuro parlarne ora“. Così, ai microfoni di Radio anch’io sport su Radio1 Rai, il parere del presidente del Coni, Giovanni Malagò, in merito alla ...