Oggi a Palermo una tavola rotonda sulla sanità del futuro | con il patrocinio della

Palermo : Oggi prima tappa del Treno verde di Legambiente e Ferrovie : Riprende il viaggio del Treno verde, la campagna di Legambiente e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, che da oggi fino a mercoledì 20, sarà a Palermo per la prima tappa di un tour che si concluderà ad aprile a Milano, per promuovere un futuro con mobilità a zero emissioni, ridurre l’inquinamento (secondo il principio europeo “chi inquina paga”) e puntare ...

Le notizie del giorno – Penalizzazione per il Palermo - scontri in Padova-FOggia : Le notizie del giorno – Il Palermo è in piena corsa per la promozione nel campionato di Serie A, il club rosanero sta disputando una stagione molto importante ma deve fare i conti anche con qualche problema fuori dal campo, tiene banco infatti la questione societaria. E’ saltata infatti la trattativa con la Damir di Palermo, azienda nel campo pubblicitario e come riporta la rosea ormai sembra inevitabile la Penalizzazione in ...

Video/ Palermo FOggia - 0-0 - highlights della partita - Serie B - 22giornata - : Video Palermo Foggia , risultato finale 0-0, : gli highlights della partita, valida quale posticipo della 22giornata della Serie B.

A Palermo Galano sciupa il cannolo della festa per il FOggia : Primo tempo con un Palermo sicuramente più determinato ma con l'occasione più ghiotta capitata sui piedi di Galano che, solo davanti a Brignoli, spara alto. Il Foggia, soprattutto nella ripresa, è più ...

Palermo-FOggia 0-0 - i rosanero perdono la vetta : Finisce 0-0 la partita del "Barbera" fra Palermo e Foggia. Ai rosanero non riesce il controsorpasso sul Brescia. Spalti deserti a Palermo: fra pioggia, freddo e caos societario si sono presentati 2.407 paganti. E non tutti i 2.210 abbonati hanno scelto di fare loro compagnia. Nel primo tempo alla supremazia territoriale e alle tante occasioni per i padroni di casa risponde al 22' Galano con l'unica vera palla gol per i pugliesi: l'attaccante ...

Palermo FOggia 0 0 LIVE : esce Falletti - entra Cannavò : 32 s.t. Secondo cambio nel Palermo: esce Falletti, molto stanco, entra Cannavò. 29 s.t. Stellone deve provare a dare la scossa. È pronto Kevin Cannavò. 25 s.t. Il Foggia si difende bene e fa girare il ...

Palermo-FOggia 0-0 : risultato in diretta LIVE : Formazioni ufficiali PALERMO, 4-3-2-1, : Brignoli; Rispoli, Szyminski, Bellusci, Salvi; Murawski, Jajalo, Haas; Falletti, Trajkovski; Puscas. All.: Stellone FOGGIA, 4-3-3, : Leali; Cavallini, Betti, ...

Palermo-FOggia : formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE : formazioni ufficiali PALERMO, 4-3-3, : Brignoli; Rispoli, Szyminski, Bellusci, Salvi; Murawski, Jajalo, Haas; Falletti, Trajkovski, Puscas. All.: Stellone FOGGIA, 4-3-2-1, : Leali, Ngawa, Billong, ...

Palermo FOggia LIVE : la diretta testuale del match : ORE 20.50 Pochissime persone allo stadio a ridosso dell'inizio della partita. Nonostante la pioggia, campo in buone condizioni. ORE 20.33 Le squadre sono in campo per il riscaldamento. La sera della ...

Maltempo Sicilia : piOggia e allagamenti a Palermo e provincia : Numerose richieste di soccorso sono giunte in queste ore ai vigili del fuoco da parte di automobilisti rimasti bloccati in provincia di Palermo – tra Misilmeri, Ficarazzi e Casteldaccia – a causa delle piogge torrenziali che hanno trasformato le strade in fiumi. Sono intervenuti anche i sommozzatori dei pompieri per soccorrere persone rimaste bloccate nei sottopassaggi. allagamenti si sono registrati anche in negozi, magazzini e ...