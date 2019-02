Ode a Lady Gaga | che «perde la testa per Bradley Cooper» ma resta se stessa

vanityfair

: Ode a Lady Gaga, che se pure ha «perso la testa per Bradley Cooper» resta se stessa - LingerieModa : Ode a Lady Gaga, che se pure ha «perso la testa per Bradley Cooper» resta se stessa -

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Oscar 2019: la notte diOscar 2019: la notte diOscar 2019: la notte diOscar 2019: la notte diOscar 2019: la notte diOscar 2019: la notte diOscar 2019: la notte diOscar 2019: la notte diOscar 2019: la notte diOscar 2019: la notte diOscar 2019: la notte diChe Olivia Colman ci perdoni. Se lo sguardo con cuicerca gli occhi didopo l’ultimo «we’re far from the shallow now» fosse solo questione di interpretazione, l’Oscar come «miglior attrice» sarebbe dovuto andare a lei. Miss Stefani Joanne Angelina Germanotta, 33 anni, a questa 91esima cerimonia degli Oscar senza presentatori ha regalato il momento più intenso. E sembra ci sia dietro qualcosa di più. Nessuno conl’enorme talento della cantante, ma è opinione comune – soprattutto dopo ...