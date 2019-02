O11CE | Javier Zanetti guest-star della serie tv argentina di Disney XD Video

blogo

(Di lunedì 25 febbraio 2019)d'eccezione per la, ambientata nel mondo del calcio. Nella puntata in onda oggi, 25 febbraio 2019, alle 20:00 suXD (canale 616 di Sky), infatti, i giovani protagonistipotranno dialogare niente meno che conL'ex Capitano dell'Inter, oggi dirigente sportivo, interpreterà se stesso in un episodioseconda stagioneproduzione che racconta le vicende dei Falchi Dorati, squadra di calcio in cui gioca il protagonista Gabo (Mariano González).tvdiXD () pubblicato su TVBlog.it 25 febbraio 2019 17:18.