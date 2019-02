Nuova Bmw Serie 3 | com’è e come va la settima generazione FOTO e PREZZO

Formula E – La Bmw i8 è la Nuova safety car del Campionato di monoposto elettriche [FOTO] : La nuova supercar ibrida della Casa di Monaco scenderà in pista per la prima volta a Città del Messico La Bmw i8 coupé è stata scelta come nuova safety car della Formula E, il Campionato che vede competere le monoposto elettriche. La supercar ibrida della Casa di Monaco è stata svelata all’Autodromo Hermanos Rodriguez prima della tappa del Campionato che si svolgerà a Città del Messico. Alla presentazione hanno partecipato direttore della ...

Nuova Bmw Serie 7 - fate largo alla Regina delle ammiraglie [FOTO] : La Casa di Monaco ha ridefinito nuovi standard di lusso, tecnologia e sicurezza nell’elitario club delle ammiraglie di rappresentanza BMW sta definendo il profilo dei suoi modelli di punta nel segmento lusso. La Nuova generazione della Bmw Serie 7 è una chiara dichiarazione d’intenti con la sua presenza decisa, l’eleganza sofisticata e il funzionamento straordinariamente innovativo, l’assistenza alla guida e la tecnologia ...

BMW - Con Gandini per una Nuova Spicup? : 1969, Salone di Ginevra: la BMW e la Bertone svelano al pubblico la 2800 Spicup, un prototipo di coupé cabriolet disegnato da Marcello Gandini. Cinquant'anni dopo il grande designer automobilistico italiano potrebbe tornare a collaborare con la Casa di Monaco per realizzare un modello celebrativo.Rivisitazione storica. Per il momento tutte le informazioni diffuse dalla BMW sono quelle di un tweet, che, celebrando la carriera di Gandini (padre, ...

Bmw - la Nuova Serie 3 è ipertecnologica : comandi vocali e gestuali per un salto nel futuro : MILANO - Sono più di quarant'anni che Bmw Serie 3 rappresenta lo stile bavarese nel mondo. Negli anni si è evoluta in varie forme, ma il formato berlina rimane ovviamente quello più richiesto. La nuova generazione della vettura tedesca cresce nelle dimensioni, ma perde chili ...

Nuova Toyota Supra - mito giapponese dal cuore BMW : Puoi trovare un'identità, un'interpretazione unica, anche partendo da un progetto scritto a più mani. Nuova Toyota Supra racconta dal NAIAS 2019, dal Salone di Detroit , perché è degna erede delle ...

Nuova Bmw Serie 7 : l’ammiraglia tedesca cambia volto [FOTO] : Le immagini diramate in rete prima del debutto ci svelano tutti i dettagli esterni della Nuova ammiraglia Dopo una prima immagine apparsa sul web che mostrava una porzione del muso, la Nuova Bmw Serie 7 restyling si svela tramite foto “rubate” inedite che mostrano tutti i dettagli esterni della Nuova ammiraglia teutonica. Le immagini che vi proponiamo mostrano i dettagli estetici delle versioni 750 Li, 750 Li con pacchetto M-sport e della ...

