Non mentire | anticipazioni terza puntata | Andrea arrestato | scarcerato per assenza di

Non mentire - Ultima Puntata : una Verità Sconvolgente! : Non Mentire, trama Ultima Puntata: Laura non si dà pace nel vedere Andrea ancora in libertà. L’uomo è molto furbo e riesce a sfuggire a tutti i suoi tentativi di smascheramento. La mini serie “Non Mentire” che va in onda su Canale 5 è arrivata al capolinea, confermandosi un grande successo. Molte cose sono accadute ma senza ancora dare un minimo segnale o idea di come andrà a finire. Tutti sono convinti che Andrea sia colpevole ma la mancanza ...

Non mentire - spoiler terzo appuntamento : Vanessa salva Laura dopo l'aggressione di Andrea : Domenica 3 marzo andrà in onda l'ultima puntata con la serie televisiva 'Non Mentire' che ha rappresentato una novità all'interno del palinsesto della Mediaset. Gli spoiler del terzo appuntamento svelano che Laura farà i conti con la frustrazione dovuta al mancato arresto di Andrea che fa rimanere a piede libero un uomo pericoloso. Inoltre si aggiungerà la rabbia della professoressa che sarà sconvolta dalla scoperta della relazione di Caterina e ...

Non mentire - puntata del 3 marzo : Laura arrabbiata per la relazione di Caterina e Tommaso : Domenica 3 marzo va in onda l'ultimo appuntamento con 'Non Mentire', prodotta dall’Indigo Film e ispirata alla fiction inglese Liar. La serie vede come protagonista Alessandro Preziosi che, in una recente intervista, ha dichiarato di aver pianto sul set. Gli spoiler della terza puntata svelano che Laura inizierà fare i conti con la rabbia e il senso d'ingiustizia dopo la decisione di non arrestare Andrea ma la situazione subirà un aggravamento. ...

Non mentire - anticipazioni ultima puntata : la vendetta di Laura : anticipazioni Non mentire, ultima puntata: la resa dei conti La seconda puntata di Non mentire, andata in onda ieri sera su Canale5, è stata seguita da 3.328.000 telespettatori pari al 14,1% di share. La fiction con Alessandro Preziosi e Greta Scarano diventa sempre più avvincente. La resa dei conti è vicina: domenica 3 marzo andrà in onda l’ultima puntata di Non mentire. Dopo un appuntamento galante, Laura si sveglia stordita nel suo ...

Ascolti TV | Domenica 24 febbraio 2019. Non mentire in calo (14.1%) - Fazio 14.7%-11.8%. Kilimangiaro batte Quelli che. Gli Oscar su Tv8 al 2.9% : Non Mentire Nella serata di ieri, Domenica 24 febbraio 2019, su Rai1 Che Tempo Che Fa – dalle 20.36 alle 22.38 – ha conquistato 3.868.000 spettatori pari al 14.7% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22.42 alle 0.01 – ha interessato .000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Canale 5 la seconda puntata della fiction Non Mentire - dalle 21.34 alle 23.29 – ha raccolto davanti al video 3.328.000 ...

Non mentire : anticipazioni ultima puntata di domenica 3 marzo 2019 : Non Mentire - Greta Scarano e Alessandro Preziosi Sono solo tre le puntate della nuova fiction di Canale 5 Non Mentire, e racconteranno sia l’indagine sul presunto stupro di Andrea ai danni di Laura, sia gli effetti che questa avrà sulle vite dei due. A dirigere la fiction Gianluca Maria Tavarelli, che ha lavorato per insinuare il dubbio in ogni scena, per impedire al pubblico di capire troppo presto chi stia mentendo tra i due, ma ...

Non mentire : la serie di Canale5 è un remake fedele dell’inglese Liar. Ecco come finisce : Joanne Froggatt e Ioan Gruffudd in Liar Domenica 17 febbraio ha debuttato su Canale5 Non Mentire, la miniserie drammatica interpretata da Greta Scarano e Alessandro Preziosi. Non Mentire è il remake di Liar (bugiardo), serie inglese creata dai fratelli Harry e Jack Williams. Protagonisti thriller psicologico due attori molto popolari come Joanne Froggatt, la Anna Bates di Downton Abbey, e Ioan Gruffudd, il Mister Fantastic de I Fantastici 4. In ...

Non mentire conquista e sconvolge il pubblico della domenica sera con la penultima puntata : cosa succederà nel finale? : Una seconda, sconvolgente, puntata ha tenuto con il fiato sospeso il pubblico che solo nei minuti finali ha capito che forse in Non Mentire non tutto è come sembra. In un primo momento tutti erano pronti a puntare il dito contro la folle Laura rea, nella mentalità maschile di cui siamo impregnati, prima cosa di essere donna poi di aver usato i social per infangare una persona e un rispettabile dottore come Andrea ma solo ieri sembra che in molti ...

Non mentire - riassunto seconda puntata : Laura trova la lettera del Molinari : Domenica 24 febbraio è andata in onda in prime-time su Canale 5 la seconda puntata della fiction con Alessandro Preziosi e Greta Scarano, "Non mentire". La serie rivelazione in onda sui canali Mediaset, infatti, è tornata questa settimana con due nuovi episodi carichi di tensione e mistero, in cui i due protagonisti principali si fanno la guerra per non rivelare a tutti la loro vera natura. La trama Nella seconda puntata di "Non mentire", un ...

