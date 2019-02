Non ha le mani | litiga col padre e lo accoltella con delle forbici tenute coi piedi

MotoGp – Test Qatar - Alex Rins Non sta nella pelle : “vorrei che la prima gara fosse domani - siamo pronti per vincere” : Lo spagnolo entusiasta della sua Suzuki, riuscita ad esprimere già tutto il proprio potenziale dopo due giorni di Test E’ terminata nel segno di Rins la seconda giornata di Test di MotoGp sul circuito del Qatar. Lo spagnolo ha spiazzato tutti i suoi avversari piazzando il miglior tempo di giornata sulla pista di Losail, fermando il crono sull’1.54.593. Alle spalle del pilota Suzuki si è piazzato il connazionale della Yamaha ...

Bob - Mondiali Whistler 2019 : la Germania vuole dominare la scena - ma i rivali Non mancheranno : Manca poco e vivremo il via ufficiale alla 63esima edizione dei Mondiali di bob che, in questa occasione, si terranno a Whistler, in Canada. Tutto è pronto per otto giorni di gare ad altissimo livello che andranno ad assegnare i titoli iridati, dopo che la Coppa del Mondo si è conclusa a Calgary proprio nella giornata di ieri. L’edizione 2017 dei Mondiali di bob a Schönau am Königssee vide il totale dominio della Germania con 4 ori, un ...

Maltempo Siracusa - domani scuole chiuse ad Avola : il sindaco invita a Non uscire di casa : A seguito del perdurare delle condizioni meteorologiche avverse, il sindaco di Avola (Siracusa) invita i cittadini a limitare il più possibile gli spostamenti e le attività all’aperto. “Molto importante – spiega il sindaco – riporre all’interno della propria abitazione qualsiasi tipo di arredo da esterno, e nel caso di eventuali problematiche vi invitiamo a effettuare la segnalazione al comando di polizia ...

"I rifugiati? Serve più umanità - Non mi sembra si segua questo principio. Mio figlio? Si dà da fare - mi sta simpatico" : Alessandro Gassmann ne ha per tutti. Senza peli sulla lingua, come suo solito, l'attore si racconta a La Stampa, presentando il film al cinema che lo vede protagonista, insieme a Fabrizio Bentivoglio, di una storia d'amore. "Croce e delizia" racconta di due innamorati che vogliono coronare il sogno di sposarsi."Le unioni civili sono un passo doveroso", dice Gassmann, "ma non sufficiente, una norma che stabilisce giusti diritti. L'importante ...

Meteo Napoli - domani ancora vento forte. Il sindaco : "Non uscite di casa" : Napoli nella burrasca. L' ondata di maltempo che si è abbattuta oggi sul centro e sud Italia ha colpito anche il capoluogo campano con raffiche di vento che hanno provocato danni un po' ovunque. E non ...

La Germania cambia rotta tra le polemiche. Pubblicizzare l'aborto Non è più un reato : Berlino Con 371 voti a favore e 277 contrari, il Bundestag ha approvato una modifica all'articolo 219a del codice penale che, fino a ieri, sanzionava chi pubblicizzasse l'interruzione di gravidanza. ...

Conte nella nuova sede della Roma : 'Io tifoso maniaco - ma Non 'gufo' le altre' : Roma - Festa con ospite a sorpresa, graditissimo e tifosissimo, per l'inaugurazione della nuova sede della Roma. Al portone dei raggianti uffici dell'Eur, già in attività dallo scorso dicembre, ha ...

Noemi dalla cover di Domani è un altro giorno al nuovo album (video) : “Il confronto con Ornella VaNoni è tosto” : Sarà un 2019 impegnativo per Noemi, che ha appena pubblicato la sua cover di Domani è un altro giorno di Ornella Vanoni come colonna sonora del film omonimo nelle sale dal 28 febbraio. Intervenendo in conferenza stampa alla presentazione del film, insieme al regista Simone Spada e agli attori protagonisti Marco Giallini, Valerio Mastadrea e Anna Ferzetti, Noemi si è detta entusiasta della collaborazione a questo remake italiano del film ...

La Germania Non è interessata alle sanzionicontro la Russia - sono adottate per motivi politici -ministro dell'economia : L'Europa non è interessata a tagliare le relazioni con la Russia, ha dichiarato il cancelliere tedesco Angela Merkel margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Il ministro dell'economia tedesco Peter Altmaier ha dichiarato che il paese non è interessato alle sanzioni anti-russe, in quanto sono state adottate per motivi politici, sottolineando che è necessario lavorare per ...

F1 - Toto Wolff mette le mani avanti : “Non possiamo vincere sempre - ho guardato la Ferrari e…” : Il team principal della Mercedes ha fatto il punto dopo questi primi giorni di test, piazzando la Ferrari davanti a tutti con ampio margine Il Mondiale 2019 non è nemmeno iniziato e la Mercedes ha già dato il via ai propri giochetti psicologici, spostando l’attenzione sulla velocità mostrata dalla Ferrari nel corso dei test di Barcellona. AFP/LaPresse Il team di Brackley da par suo ha continuato anche oggi a nascondersi, oscurando le ...

Manifesto choc - i bambini Non vaccinati come le vittime della Shoah : Sarebbero come i bambini ebrei, rinchiusi nei campi di concentramento e vittime della Shoah. È questo il paragone con i bambini non vaccinati e per questo esclusi dalla scuole, che si legge su un Manifesto itinerante che in questi giorni sta girando a bordo di un camion per le strade di Trento. A idearlo è stato il movimento no vax SìAmo, che sul maxi cartello mette a paragone vaccini e sterminio, recitando: “la storia di ripete”. Sul Manifesto ...

Liverpool-Bayern si gioca ad Anfield. Ma lui Non lo sa e va in Germania... : Tifosi del Liverpool ad anfield durante la partita con il Bayern Monaco. getty images Un errore, che ha avuto solo effetti positivi. Paul, acceso tifoso del Liverpool, la partita di ieri contro il ...

Germania snobba Trump : Non è legalmente possibile escludere Huawei da reti 5G : La Germania ritiene che bloccare l'accesso di Huawei nella partecipazione allo sviluppo delle reti 5G non sia legalmente possibile, in base alla normativa vigente. Lo ha dichiarato un portavoce del ...