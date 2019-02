Nokia 210 è il telefonino che rompe gli schemi | costa 30 euro | si collega a Internet e ha

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Guardando i prezzi dei nuovi smartphone, si comprende perché la scorsa settimana un analista spiegasse la crescita piatta del settore incolpando i prezzi. A parte gli esordienti modelli pieghevoli, cheno più di 2.000, ci sono molti prodotti che non sono così rivoluzionari, mano diverse centinaia di. Fra i tanti annunci del Mobile World Congress di Barcellona c’è anche un prodotto chegli: è il210, uno smartphone checirca 30e ha un’autonomia di 20 giorni.Nella sua semplicità, e per il fatto che va nettamente controcorrente, il210 potrebbe rivelarsi la rivoluzione di questo inizio 2019. Ha uno schermo di soli 2,4 pollici, una fotocamera posteriore (una sola, non tre o cinque) che permette di scattare foto oneste ma non eccezionali, un rivestimento che non è a specchio e non cambia colore, ma è resistente. È un ...