NBA | La doppia festa dei Knicks | per l' Oscar del supertifoso Spike Lee e per una

NBA – Russell Westbrook strepitoso : tripla doppia da 44 punti - è il miglior marcatore della storia dei Thunder : Grazie ai 44 punti siglati nella tripla doppia della notte contro i Pelicans, Russell Westbrook è diventato il miglior marcatore della storia dei Thunder Russell Westbrook continua a scrivere una pagina di storia ogni notte. Il playmaker degli Oklahoma City Thunder ha messo insieme l’11ª tripla doppia consecutiva, ma ormai questo forse non fa più notizia. Più importanti invece i 44 punti siglati (più 14 rimbalzi e 11 assist) che gli ...

NBA 2019 - i risultati della notte (15 febbraio) : Westbrook ancora in tripla doppia - ma OKC va ko. Vittorie di New York ed Orlando : Solo tre partite nella notte NBA che anticipa l’All Star Game 2019. Russell Westbrook mette a segno la sua undicesima tripla doppia consecutiva (44 punti, 14 rimbalzi ed 11 assist), ma gli Oklahoma City Thunder cadono sul campo dei New Orleans Pelicans per 131-122. Per i padroni di casa un successo arrivato nonostante un Anthony Davis seduto in panchina per tutto il secondo tempo per un problema alla spalla sinistra e con Julius Randle (33 ...

NBA - compagni in tripla doppia nella stessa partita : tutti i precedenti nella storia : Oscar Robertson, Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan, LeBron James: questi i nomi dei campioni che fanno parte dell'esclusivo club di giocatori in grado di chiudere in tripla doppia una partita ...

NBA 2019 - i risultati della notte (12 febbraio) : George e Westbrook da record con la tripla doppia insieme - Harden mostruoso : notte piena di emozioni, numeri, statistiche e record, quella che la NBA ha regalato in quest’inizio di diciottesima settimana in compagnia della massima lega professionistica americana. Nel match vinto dagli Oklahoma City Thunder per 120-111 contro i Portland Trail Blazers arrivano record a profusione: Paul George e Russell Westbrook piazzano entrambi una tripla doppia, l’uno con 47 punti, 12 rimbalzi e 10 assist, l’altro con ...

NBA - risultati della notte : Giannis si abbatte su Washington - Doncic in tripla doppia : Milwaukee Bucks-Washington Wizards 148-129 Il leit-motiv della serata degli Wizards è stato "andare sotto". È successo sia in termini di mercato, visto che con le cessioni di Otto Porter e di Markieff ...

NBA - Torna LeBron : quasi tripla doppia / E i Lakers tornano a vincere : Per la cronaca: 2 punti Nets. La tripla di Belinelli vale poi il consueto 'mamma mia' urlato dal telecronista Spurs di Fox Sport Southwest. 52-51 Speroni all'intervallo. White con 15 punti, Nets che ...

NBA : Jokic - tripla doppia per battere New Orleans. Minnesota vince sulla sirena : TORINO - Nella notte NBA brilla la stella di Nikola Jokic , che guida Denver sul campo dei New Orleans Pelicans . Vittoria facile per i Boston Celtics su Charlotte , nonostante l'assenza di Kyrie ...

NBA : Lou Williams - la neve - l'autobus in ritardo e una tripla doppia da record : I Clippers questa volta hanno fatto davvero tardi, soprattutto i giocatori e lo staff saliti sul terzo e ultimo autobus per trasferirsi dall'hotel allo United Center di Chicago. L'arrivo previsto all'...

Risultati NBA – Russell Westbrook in tripla doppia porta i Thunder alla vittoria : ko Clippers e Blazers : Bene Raptors, Thunder, Mavericks e Timberwolves: i Clippers perdono in trasferta senza Gallinari La regoular season NBA va in scena nella notte italiana con quattro match. Nessuna sorpresa per la sfida che ha visto di fronte i Raptors contro Sacramento. La franchigia di Toronto, seconda nella classifica della east conference, batte i Kings. Buone le prestazioni di Kyle Lowry e Fred VanVleet, entrambi a quota 19 punti. vittoria anche per i ...

NBA Luka Doncic - prima tripla doppia in carriera : 'Ma ho giocato male' : Nella sua giovane carriera Luka Doncic ha già vissuto tantissimi momenti memorabili, vincendo probabilmente più di qualsiasi altro 19enne in epoca moderna. Eppure, un suo ricordo felice verrà ...