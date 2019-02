NBA – Don Nelson e il ritiro a vita privata alle Hawaii | “lo ammetto ho fumato erba e mi

NBA 2019 - i risultati della notte (25 febbraio). Magic e Knicks sorprendono Raptors e Spurs - Nuggets d’autorità sui Clippers : Soltanto tre partite in questa notte di NBA, ma con in campo due delle franchigie di maggior spicco di questa stagione: Denver Nuggets e Toronto Raptors. Andiamo a vedere cos’è successo. Gli Orlando Magic viaggiano in Canada ed espugnano il parquet dei Toronto Raptors per 98-113. Dopo un primo tentativo di fuga nel primo quarto rintuzzato all’intervallo (53-50), i Magic scappano via nel terzo periodo e non si fanno più riprendere. ...

Risultati NBA del 24 febbraio : vincono Portland e Houston - cadono Lakers e Thunder : Ricca notte per il campionato Nba, con 12 partite giocate tra Eastern e Western Conference. Il match di apertura del weekend Nba si è disputato a Philadelphia, dove i 76ers ospitavano i Portland Trail Blazers. L'assenza di Joel Embiid ha condizionato la gara al punto che i padroni di casa non hanno retto il confronto sotto canestro contro Jusuf Nurkic, che ha guidato Portland alla vittoria con 24 punti e 10 rimbalzi. Altro grande assente della ...

NBA 2019 - i risultati della notte (24 febbraio) : Houston - senza Harden - batte Golden State. Vittorie di Milwaukee e Indiana - cadono Lakers e Celtics : Sono dodici le partite della notte NBA. Nel big match della Western Conference gli Houston Rockets espugnano la Oracle Arena, battendo 118-112 i Golden State Warriors. Una vittoria arrivata anche senza James Harden e con un primo quarto da 35-20. Eric Gordon è il miglior marcatore di Houston con 25 punti, ma decisive sono le doppie doppie di Chris Paul (23 punti e 17 assist) di Kenneth Faried (20 punti e 10 rimbalzi) e di PJ Tucker (18 punti e ...

NBA - risultati della notte : cadono Boston e OKC - Milwaukee sempre prima a Est : Chicago Bulls-Boston Celtics 126-116 L'ultima volta che si erano affrontate Chicago e Boston, i Bulls erano usciti dal campo con la peggior sconfitta nella storia della franchigia, un 133-77 dai ...

NBA - i risultati della notte : Denver passa a Dallas senza Doncic - Indiana vince ancora : Dallas Mavericks-Denver Nuggets 104-114 La sfida tra due dei maggiori talenti europei in NBA purtroppo non c'è stata, visto che Luka Doncic è stato fermato da una caviglia dolorante. In questo modo ...

NBA – Cadono le accuse di possesso e distribuzione di sostanze stupefacenti : Glen Davis evita il carcere : Cadono le accuse di possesso e distribuzione di stostanze stupefacenti nei confronti di Glen Davis: l’ex Celtics evita il carcere e se la caverà con una multa Glen ‘Big Baby’ Davis è riuscito ad evitare il carcere. L’ex cestista di Celtics e Clippers, era stato arrestato diversi mesi fa nel Maryland, trovato in possesso di 126 grammi di marijuana e 92.000 dollari in contanti. In seguito al suo arresto, Davis era ...

NBA - LeBron James suona la carica - Brandon Ingram risponde : Houston va ko a L.A. : Los Angeles Lakers-Houston Rockets 111-106 James Harden commette tre falli nei primi otto minuti del primo quarto dove viene limitato a 6 punti: i Lakers però non ne approfittano, segnano solo 22 ...

NBA – Il gm degli Hawks si tiene stretto Trae Young : “era fatta per Doncic - ma siamo contenti di aver scelto lui” : Travis Schenk, gm degli Atlanta Hawks, ha svelato un retroscena in merito al Draft 2018: la franchigia della Georgia era vicina a Doncic, ma poi ha optato per Trae Young. Piano del quale non sembrano essersi pentiti Intervistato da Adrian Wojnarowski, il gm degli Atlanta Hawks, Travis Schenk, ha svelato un particolare retroscena in merito al Draft 2018. Gli Hawks avevano programmato di scegliere Doncic con la numero 3, ma poi, vista ...

Michael Beasley lascia l’NBA : l’ex Lakers e Clippers vola in Cina - c’è la firma con il Guangdong : Michael Beasley saluta il mondo del basket NBA: l’ex Lakers e Clippers vola in Cina per firmare con il Guangdong La stagione di Michael Beasley in NBA si è conclusa nelle scorse ore. Il cestista passato dai Lakers e i Clippers agli sgoccioli del mercato e poi tagliato dalla franchigia losangelina, ha deciso di trasferirsi in Cina. Secondo quanto riportato dall’insider ESPN Adrian Wojnarowski, Michael Beasley è un nuovo ...

NBA – Wade esalta Doncic : “passa palla come LeBron James - pochissimi sono in grado di farlo” : Dwyane Wade esalta il talento di Luka Doncic: il veterano dei Miami è rimasto fortemente sorpreso dalle abilità di passatore del giovane sloveno Il talento di Luka Doncic continua a riscuotere grande successo. La giovane stella dei Dallas Mavericks prosegue il suo cammino strepitoso all’interno della lega mantenendo 20.8 punti, 7.1 rimbalzi e 5.5 assist di media a partita. L’ex Real Madrid colleziona complimenti dopo ogni partita, molti di ...

NBA - All-Star Weekend : Kyle Kuzma MVP del Rising Star Challenge. 13 punti per Doncic : ROMA - L' All -Star Weekend inizia con il Rising Star Challenge , la sfida tra le promesse dell' NBA . Da una parte i rookie e i sophomores del mondo USA, dall'altra quelli del resto del mondo. Le matricole della Lega e i giocatori del secondo anno si sono dati battaglia a suon di schiacciate e giocate spettacolari: vince, dopo due anni di digiuno, il Team USA : 161-144. VINCE TEAM ...

NBA - All Star Game : Kuzma offusca Doncic - Team Usa batte Team World : La vittoria è andata al Team Usa che, dopo due anni di astinenza, è riuscita a imporsi sul Team World 161-144 con una squadra, quella del resto del mondo, formata da 10 giocatori provenienti da 10 ...

Infortunio Anthony Davis - All-Star Game NBA a rischio! Al suo posto potrebbe rientrare Doncic : Infortunio alla spalla per Anthony Davis durante il match contro OKC: la sua presenza all’All-Star Game NBA 2019 sarebbe a rischio. Doncic possibile sostituto L’All-Star Game NBA 2019 rischia di perdere uno dei suoi protagonisti più attesi, quell’Anthony Davis che, dopo la trade saltata con i Lakers, avrebbe potuto far coppia per una sera con LeBron James. Nella sfida della notte contro gli Oklahoma City Thunder però, il ...