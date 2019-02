Nasce in Italia la W I A | la prima Academy dedicata all’industria del Wedding

Stephen Ogongo - Nasce il partito dei 'nuovi italiani' : quanti voti si prendono : ... non a caso come il titolo del brano più famoso del rapper Ghali, con ben 6 mila adesioni e un piano strategico che ha tutta l'aria di voler presto sbarcare anche in politica. L'idea nasce per 'dare ...

Stephen Ogongo - Nasce il partito dei "nuovi italiani" : quanti voti si prendono : A pochi mesi dalle elezioni Europee, nasce il movimento pro-immigrati "Cara Italia", non a caso come il titolo del brano più famoso del rapper Ghali, con ben 6 mila adesioni e un piano strategico che ha tutta l'aria di voler presto sbarcare anche in politica. L'idea nasce per "dare voce a chi non ce

Per dire basta al razzismo Nasce il partito dei nuovi italiani : ROMA - 'Ho scelto di essere contro chi promuove il razzismo. Ho scelto di essere contro chi si diverte a vedere i naufraghi soffrire. Ho scelto di essere contro chi ordina lo sgombero dei centri che ...

Per dire basta al razzismo Nasce il partito dei nuovi italiani : Il movimento fondato da Stephen Ogongo, giornalista originario del Kenya, conta già seimila adesioni e punta a diventare un partito per presentarsi alle prossime elezioni. Tra gli obiettivi la riforma della cittadinanza e il diritto di voto

“L’Italia che Rinnova : il calore verde che Nasce dal legno” : Tutto pronto per la convention “L’Italia che Rinnova: il calore verde che nasce dal legno”. Un incontro per scoprire il valore, l’evoluzione e l’innovazione della prima tra le energie Rinnovabili: si terrà a Roma il 27 Febbraio 2019. L'articolo “L’Italia che Rinnova: il calore verde che nasce dal legno” sembra essere il primo su Meteo Web.

RiNasce la Statua d’Italia di Pavia : il Gruppo San Donato finanzia il restauro : La Statua d’Italia, che sorge nell’omonima piazza nel centro storico di Pavia, Rinascerà grazie a un’accurata opera di restauro approvata dalla Giunta del Comune. Il progetto è stato affidato all’architetto Giuseppe Maggi e sarà finanziato dagli Istituti Clinici di Pavia e Vigevano, che sono parte del Gruppo San Donato, grazie al sistema art bonus. Il progetto di restauro e il piano di finanziamento sono stati presentati martedì 19 febbraio ...

Accadde oggi : il 18 Febbraio 1861 Nasce il Regno d’Italia : Il 18 Febbraio 1861 nasce a Torino lo Stato italiano unitario: si riuniva in quel giorno il nuovo Parlamento d’Italia per proclamare l’unità del Regno affidato a Vittorio Emanuele II. Approvata dal Senato il 26 Febbraio e dalla Camera il 14 marzo, la legge venne promulgata tre giorni dopo. L'articolo Accadde oggi: il 18 Febbraio 1861 nasce il Regno d’Italia sembra essere il primo su Meteo Web.

Nasce il Portale del Servizio Geologico d'Italia : Nasce il Portale del Servizio Geologico d' Italia. La presentazione durante un workshop che si terrà a Roma nella sala convegni del CNR

Nasce il primo Museo Sindacale italiano : Nasce il primo Museo Sindacale italiano in provincia di Vibo Valentia. Su proposta dell'Università delle Generazioni ad opera di Bruno Congiustì

Serie C - Nasce ‘il pallone d’Italia’ : la sostenibilità della partita in 6 tappe : Parte da Torino, lunedì 4 febbraio, un nuovo progetto della Lega Pro in sinergia con l’Osservatorio per le Manifestazioni Sportive. E’ ” il pallone d’Italia” e si focalizza sulla sostenibilità della partita di calcio in 6 tappe. Saranno presenti i vertici della Lega Pro e Daniela Stradiotto, Presidente Osservatorio Manifestazioni Sportive. “La Lega Pro prosegue nell’impegno assunto con la sottoscrizione del protocollo ...

Imprese : Nasce 'The Voice of Business' - canale web in inglese dall’Italia : Roma, 1 feb. (Labitalia) - nasce oggi 'The Voice of Business'. E' il primo canale web in lingua ing[...]

“MoleCola” - la cola tutta italiana Nasce a Torino : Una Nuova realtà ha preso vita da pochi anni nell’ambito delle bevande gassate. La Molecola è una novità per molti. In Italia è conosciuta principalmente a Nord, perché solo là ha avuto una giusta distribuzione. Molecola, è un’intelligente insieme della Mole Antonelliana, simbolo di Torino, luogo di nascita del prodotto e dell’idea stessa della bevanda al gusto di cola. L’insieme delle due parole, ne forma una terza ...

Nasce un fondo di investimenti per valorizzare le tecnologie prodotte dai ricercatori italiani : E facciamo un millesimo degli investimenti che fanno gli Usa come sottolinea Andrea Marcello del fondo europeo degli investimenti con un'economia che è un decimo della loro'. Come Nasce il fondo ...

Berlusconi scende in campo e cambia la politica italiana : Nasce Forza Italia : Portano con sé anche un retaggio ideologico che stride e fa a pugni con le esigenze di una amministrazione pubblica che voglia essere liberale in politica e liberista in economia. Le nostre sinistre ...