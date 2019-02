Napoli | guardia giurata si toglie la vita con pistola d' ordinanza a causa dello stress

Blastingnews

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Sarebbe stato costretto a turni di lavoro massacranti, per circa 1000 euro al mese. Probabilmente a tutto questo, Giuseppe Langella, un uomo di 57 anni, non ha retto, e sabato sera ha deciso di farla finita. Lavorava comenel napoletano, un mestiere che faceva da oltre trent'anni. L'altra sera, l'uomo si trovava di turno presso una stazione di servizio, chiusa al pubblico a quell'ora. Erano circa le 20:00, quando Langella si è improvvisamente allontanato dai colleghi. Gli stessi non lo hanno visto tornare per diverso tempo, quindi, allarmati, sono andati a cercarlo. Per il loro collega, purtroppo, non c'era più nulla da fare, la vittima aveva già compiuto l'insano gesto.Sul posto poco dopo è arrivata la famiglia Immediatamente le altre guardie giurate hanno chiamato i soccorsi, che poco dopo sono giunti sul luogo del fatto. Secondo quanto riferisce la stampa locale, ...