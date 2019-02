MotoGp Yamaha | Rossi | «È mancata la tenuta sul posteriore»

MotoGp - il grido d’allarme di Valentino Rossi : “Non riesco a guidare la Yamaha” : Valentino Rossi ha lanciato il proprio grido di allarme dopo la seconda giornata di Test MotoGP a Losail, il Dottore ha concluso soltanto in 19esima posizione e purtroppo si sono visti dei passi indietro rispetto al day-1 quando il centauro di Tavullia aveva dimostrato un buon passo e aveva piazzato anche un tempo interessante. La Yamaha è sì cresciuta rispetto alle prestazioni incolori della passata stagione ma il gap nei confronti di Honda e ...

MotoGp - test di Losail. Valentino Rossi : 'In accelerazione la Yamaha scivola troppo' : "Abbiamo provato materiale nuovo per vedere se riuscivamo a migliorare, ma non ce l'abbiamo fatta. Sono abbastanza indietro ", ammette Valentino Rossi, autore del 19esimo tempo nella seconda e ...

MotoGp - analisi seconda giornata test Losail 2019 : Suzuki e Ducati impressionano - Yamaha a due facce - Honda silenziosa : Come ampiamente preventivabile, abbiamo vissuto una seconda giornata dei test pre-stagionali di Losail (Qatar) decisamente interessante. Dopo il primo turno di assestamento, le scuderie oggi hanno osato, andando a sperimentare nuove soluzioni aerodinamiche, come le ali di Suzuki e Honda, e la copertura di parte del forcellone della Ducati. Le sorprese, ad ogni modo, non sono mancate. Davanti a tutti la Suzuki, con Alex Rins che è stato in grado ...

DIRETTA TEST MotoGp LOSAIL/ Streaming video e tv : il bilancio in casa Yamaha : DIRETTA TEST MOTOGP LOSAIL Streaming video e tv: programma, orari e classifica della 2giornata di TEST con Yamaha, Ducati e Honda in Qatar.

MotoGp - Test Qatar – Euforia Vinales : “sono molto contento - guido la Yamaha aggressivo come piace a me” : Maverick Vinales firma il miglior tempo nella prima giornata dei Test in Qatar: lo spagnolo si gode la velocità della sua M1 e cerca di non essere ‘troppo felice’ Maverick Vinales torna a casa con un gran sorrisone dopo il primo giorno di Test in Qatar. Il pilota spagnolo è risultato il più veloce sul circuito di Losail, dimostrando ancora una volta di potersela giocare con Honda e Ducati in vista dell’esordio nel Mondiale. Intervistato ...

MotoGp - Test Qatar – Valentino Rossi in fiducia : “mi piace il nuovo approccio in Yamaha - ma tanto gap con Honda e Ducati” : Quinto posto per Valentino Rossi nella prima giornata di Test in Qatar: il ‘Dottore’ apprezza il nuovo approccio in casa Yamaha e guarda al futuro con ottimismo nonostante il gap con Honda e Ducati k Alla conclusione della prima giornata dei Test in Qatar, il “Dottore” ha ribadito di gradire il nuovo approccio della Casa di Iwata, ma anche che bisogna continuare a darci dentro per raggiungere Honda e Ducati. Prima ...

MotoGp - test di Losail. Valentino Rossi : 'Yamaha unita - siamo sulla strada giusta' : Primo tempo per Maverick Vinales e quinto per Valentino Rossi nella giornata che ha aperto i test di MotoGP in Qatar, il Dottore è soddisfatto, ma non solo per i tempi: " Finalmente andiamo tutti ...

MotoGp - Test Losail 2019. Valentino Rossi : “Giornata positiva - mi piace il nuovo clima in Yamaha” : Valentino Rossi ha concluso al quinto posto la prima giornata di Test MotoGP a Losail, il Dottore ha ribadito un buon feeling con la nuova Yamaha e lascia ben sperare in vista dell’inizio del Mondiale. Il centauro di Tavullia è reduce da una stagione problematica ma la casa di Iwata sembra avere resettato tutto e avere realizzato una moto di altissimo spessore come conferma il miglior tempo siglato da Maverick Vinales. Il nove volte ...

MotoGp - analisi Day-1 test Losail 2019 : la Yamaha non scherza più - la Ducati si conferma - Suzuki sugli scudi - Honda con i cerotti : Si è conclusa la prima giornata dei test riservati alla MotoGP di Losail (Qatar) e ci ha subito regalato spunti importanti, come già avvenuto a Sepang nei test precedenti. Il giro più veloce è stato messo a segno da Maverick Vinales in 1:55.051 con una dimostrazione di forza notevole, che fa il bis con quanto visto in Malesia. La Yamaha c’è, e questa edizione 2019 sembra davvero avere chiuso con il passato recente. La M1 si dimostra ...

MotoGp – Test Qatar - Morbidelli distrugge la sua Yamaha : la moto di Franco riportata ai box dopo la caduta [VIDEO] : Franco Morbidelli cade durante la prima giornata di Test in Qatar, il pilota italo-brasiliano costretto a rientrare ai box con la sua Yamaha distrutta dopo la caduta di Marc Marquez, anche Franco Morbidelli a causa di un capitombolo torna ai box durante la prima giornata di Test in Qatar. In vista dell’inizio del campionato mondiale di motoGp, i piloti stanno mettendo alla prova le loro due ruote, non senza incidenti. Il pilota del ...

MotoGp - Test Losail 2019 : la Ducati vuol far ancora paura - Yamaha e Honda all’assalto : Dal 23 al 25 febbraio il circuito di Losail (Qatar) sarà teatro delle ultime sessioni di prova della classe MotoGP, prima dell’inizio del Mondiale 2019 che prenderà il via proprio dall’appuntamento in terra qatariana. Anche per questo, le tre giornate di Test in programma saranno importanti per andare a delineare alcuni assetti in vista dell’esordio iridato citato. I fari saranno tutti puntati sulla Ducati, impressionante in ...

MotoGp - Test Losail 2019 : Yamaha - ultimo esame prima del Mondiale. Valentino Rossi cerca la strada giusta per tornare a vincere : Siamo ormai giunti alle porte degli attesissimi Test di Losail riservati alla MotoGP. La classe regina del Motomondiale affila le armi per gli ultimi tre giorni di prove sul tracciato dove a marzo si correrà il Gran Premio del Qatar che darà il via al Mondiale 2019. Dopo quanto visto a Sepang nei Test precedenti, tutti i piloti ed i team scendono in pista con due grandi obiettivi: migliorare le rispettive moto e, non ultimo, capire se quanto si ...

“Entusiasti di condividere con te questo nuovo capitolo della storia della MotoGp” : lo speciale messaggio di auguri della Yamaha per i 40 anni di Valentino Rossi : Il messaggio speciale della Yamaha per il 40° compleanno di Valentino Rossi: le dolci parole del team di Iwata per il Dottore Sono ben 40 le candeline che Valentino Rossi spegne oggi, un traguardo che il nove volte campione del mondo ha deciso di festeggiare con amici e parenti in maniera blindatissima, senza far trapelare nulla sui social. Tantissimi i messaggi di auguri per il pilota Yamaha sui social e, tra questi, non poteva di certo ...