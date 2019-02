MotoGp | Test Qatar – Il rammarico di Bagnaia | “giornata positiva | ma che peccato per il

MotoGp - Test Qatar – Marquez - pacca a Lorenzo e analisi degli avversari : “Jorge farà bene. Favoriti? Mi preoccupano in 3” : Terzo posto per Marc Marquez nell’ultima giornata di Test in Qatar: lo spagnolo va veloce ed è a posto fisicamente. Al termine della giornata il pilota Honda tira le somme e analizza gli avversari I Test in Qatar si sono conclusi in maniera positiva per Marc Marquez. Il campione in carica ha avuto risposte positive dal suo fisico, dopo il problema alla spalla Testata oggi con una brutta caduta (senza conseguenze), e soprattutto dalla ...

MotoGp - Test Qatar – Jorge Lorenzo - tra frecciatine e paura : “più adattato alla Honda che alla Ducati. Caduta? Ho protetto la mano” : Quinto posto per Jorge Lorenzo nell’ultima giornata di Test in Qatar: lo spagnolo migliora il feeling con la Honda nonostante la paura per la caduta Si concludono in maniera positiva i primi Test di Jorge Lorenzo da pilota della Honda. Assente in Malesia per i ben noti problemi allo scafoide, il pilota spagnolo ha potuto provare la nuova moto solo sul tracciato di Losail. Miglioramenti giorno dopo giorno per Lorenzo che ha chiuso ...

MotoGp - Test Qatar – Rins va veloce e sogna in grande : “io favorito? Non sono obbligato a vincere ma…” : Alex Rins sorprendente tutti nei Test in Qatar e si candida come possibile vincitore della prima gara della stagione: il pilota spagnolo proverà a dare un dispiacere a tutti gli avversari Alex Rins è la vera sorpresa dei Test di Losail. Il pilota Suzuki, già veloce in Malesia, si è ripetuto sul circuito di Losail sorprendendo tutti negli ultimi Test che precedono l’esordio nel Mondiale. Secondo gli addetti ai lavori, lui e Vinales ...

MotoGp - test di Losail. Rossi : 'Per vincere c'è da lavorare'. Vinales : 'Siamo da podio' : Il nove volte campione del mondo è contento in particolare del time attack : "Ci sono tante Yamaha davanti nel time attack: io, Vinales, ma anche Quartararo è andato molto forte". Vinales e il ...

MotoGp - Test Losail 2019 : le pagelle. Vinales Top Gun - Valentino Rossi in ripresa - Honda rediviva - Ducati si nasconde? : Tempo di valutazioni e giudizi dopo i Test collettivi della MotoGP che si sono tenuti sul tracciato di Losail (Qatar) e che hanno portato a dei risultati significativi in pista per quanto riguarda i pRossimi contendenti al titolo iridato della classe regina. Una tre-giorni che ha proposto diversi spunti e su cui è bene approfondire alcuni aspetti attraverso le nostre pagelle: MAVERICK Vinales 9 (YAMAHA) – Lo spagnolo di Iwata risponde ...

MotoGp - Test Qatar – Il vento limita Dovizioso - ma nessuna preoccupazione : “avversari migliorati - ma in gara sarà diverso” : Andrea Dovizioso limitato dal vento nell’ultima giornata di Test in Qatar: il ducatista non sembra preoccuparsi per il 15° posto odierno, in gara sarà tutto diverso Il vento rovina l’ultima giornata di Test in Qatar della Ducati. Andrea Dovizioso è stato quello più danneggiato dal meteo di Losail. Il ducatista ha chiuso l’ultima giornata di Test con un pessimo 15° posto che sa più di ‘tempo sprecato’ che di ...

MotoGp - Test Qatar – Petrucci - che voglia : “buon tempo nonostante il vento. Adesso è ora di cominciare a correre!” : Danilo Petrucci conclude l’ultima giornata di Test in 10ª posizione: il pilota Ducati limitato dal vento, ma voglioso di far bene in gara ufficiale Il team Mission Winnow Ducati ha concluso i Test MotoGp in Qatar con Petrucci 10º e Dovizioso 15º nella classifica combinata. Tra due settimane la gara di apertura del campionato 2019 Il team Mission Winnow Ducati ha concluso questa sera i Test MotoGp sul circuito di Losail (Qatar). Nei ...

MotoGp - Test Qatar – Vinales non ha dubbi : “grande passo in avanti. Siamo da podio - per vincere ci manca solo…” : Maverick Vinales chiude in prima posizione l’ultima giornata di Test in Qatar: lo spagnolo non ha dubbi, la Yamaha è da podio, ma per vincere serve ancora qualche piccolo miglioramento Anche l’ultima giornata di Test in Qatar si è chiusa nel segno di Maverick Vinales. Il pilota Yahama ha concluso il lunedì di Test in prima posizione, chiudendo con un tempo di 1:54.208 davanti ad un sorprendente Quartararo e al solito Marc ...

MotoGp : Viñales primo nei test - quarto tempo per Rossi : LOSAIL - Maverick Viñales è il più veloce nella terza e ultima giornata dei test di MotoGp sul circuito di Losail in Qatar. Lo spagnolo, in sella alla Yamaha ufficiale, gira in 1'54"208 ...

Test MotoGp in Qatar - vola Viñales. Marquez 3° davanti a Rossi : di Maverick Viñales il miglior tempo della giornata conclusiva di Test della MotoGP sul tracciato di Losail, in Qatar. Lo spagnolo della Yamaha in 1'54'208 ha preceduto il compagno di marca Fabio ...

MotoGp - Test Losail 2019 : Maverick Vinales e la Yamaha dominano la scena - Valentino Rossi e Lorenzo in ripresa - Ducati in versione long run : Ci eravamo lasciati in Malesia con quattro Ducati nei primi quattro posti. Senza ombra di dubbio era difficile pensare che una situazione simile si potesse replicare nell’ultima giornata di Test a Losail (Qatar) con le Yamaha. La moto di Iwata ha stupito e si è vista rappresentata da quattro centauri nelle prime sei posizioni. Un dato che parla chiaro sul feeling della M1 sul tracciato qatariano. Del resto, dei miglioramenti si erano ...

MotoGp - Test Qatar – Valentino Rossi sorride a metà : “veloci ma ancora dietro i migliori. Ecco chi sono i favoriti” : Valentino Rossi cancella la brutta prova nella giornata di ieri e chiude l’ultima sessione di Test in Qatar con un 4° posto: il Dottore soddisfatto, ma la sua Yamaha è ancora un “pelino dietro i migliori” Quest’oggi si è svolta la terza ed ultima giornata di Test MotoGp in Qatar. Con i feedback raccolti nell’ultima sessione sul circuito di Losail, le scuderie possono tirare le somme in vista dell’esordio ...