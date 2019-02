MotoGP | Test Losail 2019 | risultati day-3 Maverick Vinales e Yamaha sugli scudi | cresce

MotoGP – Test Qatar - Vinales padrone a Losail al termine del Day3 : Quartararo stupisce - Rossi quarto [TEMPI] : Terminata la terza giornata di Test in Qatar: giornata super per Fabio Quartararo, il più veloce di tutti è però Maverick Vinales Cala il sipario sui Test pre-stagionali di MotoGp. Durante queste tre sfiancanti giornate di prove in Qatar, i piloti hanno collezionato dati, messo a confronto prestazioni e portato a limite le loro nuove due ruote, in vista del 10 marzo quando sulla pista di Losail aprirà i battenti il campionato mondiale di ...

MotoGP – Test Qatar - Jorge Lorenzo assaggia l’asfalto di Losail : cadute anche per Bagnaia e Rabat [GALLERY] : Sul finire della terza giornata dei Test di MotoGp in Qatar cadono tanti piloti: tra questi anche lo spagnolo della Honda Jorge Lorenzo Ultimo giorno di Test sulla pista di Losail, prima dell’attesissimo esordio del campionato mondiale di MotoGp. I piloti si sono ritrovati in Qatar, dove saranno anche il 10 marzo per l’inizio del Motomondiale, ed hanno messo alla prova le loro due ruote. Sul finire del tempo a loro ...

MotoGP - Test Qatar Day 3 : Il forte vento protagonista della prima metà di giornata - Mir attualmente il più veloce : Alle spalle del campione del Mondo in carica, con un ritardo di circa 3 decimi dalla vetta, troviamo Maverick Vinales , che precede Andrea Dovizioso e il compagno di marca Fabio Quartararo . Bene ...

Alex Rins non sta nella pelle : "vorrei che la prima gara fosse domani - siamo pronti per vincere" : Lo spagnolo entusiasta della sua Suzuki, riuscita ad esprimere già tutto il proprio potenziale dopo due giorni di Test

Iannone indica la strada all'Aprilia : "bisogna avere maggiore continuità" : Il pilota dell'Aprilia ha parlato dopo la seconda giornata di Test, chiedendo al proprio team maggiore continuità di rendimento

Bagnaia mette le cose in chiaro : "il nostro passo non rispecchia il 15° posto" : Il pilota della Pramac ha analizzato la seconda giornata di Test, sottolineando come la moto valga più del quindicesimo tempo ottenuto in pista

Marquez sollevato : "inizio a guidare come dico - ma ancora bisogna lavorare sulla carena" : Lo spagnolo ha analizzato la seconda giornata di lavoro in Qatar, cominciando ad avvertire migliori sensazioni sulla moto

MotoGP oggi - Test Losail 2019 (25 febbraio) : orario d’inizio e come vederli in tv. Il programma completo : Siamo arrivati all’ultima giornata dei Test di Losail (Qatar) dedicati alla MotoGP. Si va a concludere, dunque, la tre-giorni nel deserto qatariota e ci avviciniamo ufficialmente al Mondiale che scatterà, sullo stesso circuito, nel fine settimana del 10 marzo. Sono in programma, quindi, le ultime sei ore di Test che permetteranno a team e piloti di affinare in maniera definitiva le proprie moto. La Ducati vuole confermarsi come una moto ...