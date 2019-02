Morto Mark Hollis | leader dei Talk Talk | loro il tormentone anni 80 ' Such a Shame'

Mark Morton ricorda Chester Bennington e arriva l’album con la voce dell’ex Linkin Park : L’1 marzo uscirà “Anesthetic”, il disco solista del chitarrista dei Lamb of God, e per l’occasione Mark Morton ricorda Chester Bennington in un’intervista rilasciata a Loudwire. Il compianto frontman dei Linkin Park, infatti, ha collaborato con Morton nella scrittura e nella registrazione del brano Cross Off, opening track del disco. “Anesthetic” include altri featuring, da Alissa White-Glutz degli Arch Enemy a Mark Lanegan degli Screaming ...