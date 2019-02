Mondo di Mezzo | Alemanno condannato a 6 anni per corruzione

Inchiesta Mondo di mezzo - Alemanno condannato a sei anni : L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è stato condannato a sei anni con l'accusa di corruzione e finanziamento illecito in uno dei filoni dell'Inchiesta Mondo di mezzo. La sentenza è stata emessa dalla seconda sezione penale del tribunale di Roma. "Una sentenza sbagliata. Ricorreremo sicuramente in appello dopo aver letto le motivazioni. Io sono ...

Mondo di mezzo - Gianni Alemanno condannato a sei anni di carcere per corruzione e finanziamento illecito : Sei anni di carcere per corruzione e finanziamento illecito. È la sentenza emessa dal tribunale di Roma per l’ex sindaco Gianni Alemanno. La decisione della seconda sezione penale del tribunale capitolino è legata a uno dei filoni dell’inchiesta Mondo di mezzo. Ed è più pesante della condanna chiesta dall’accusa. Il pm Luca Tescaroli aveva chiesto per l’ex sindaco cinque anni di carcere. Secondo la procura Alemanno avrebbe percepito oltre ...

Mondo di mezzo - la difesa di Alemanno : “Non ha mai preso soldi - va assolto” : “Hanno fatto accertamenti su tutta la vita di Gianni Alemanno, hanno passato al setaccio l’attività della fondazione Nuova Italia, conti correnti, perquisizioni, milioni di intercettazioni e fra queste non c’è una intercettazione dove si dica che Alemanno ha preso soldi”. Così la difesa dell’ex sindaco di Roma all’udienza che si è svolta oggi in tribunale nell’ambito del processo di Mondo di mezzo/Mafia Capitale che vede ...

