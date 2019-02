Moncler Genius | le tante voci di un’unica casa

Milano : Magazzini Raccordati vestono Moncler - al via progetto Genius Loci : Milano , 12 feb. (AdnKronos) - I Magazzini Raccordati di Milano si rifanno il look e riprendono vita con un progetto lanciato da Comune e Moncler in occasione della prossima Settimana della Moda. Gli spazi di via Ferrante Aporti verranno aperti al pubblico il prossimo 20 febbraio per l’evento Moncler

Moncler Genius - svelati i nomi dei nuovi designer : Un progetto autentico, nato un anno fa, in continuo divenire. Perché la moda, lo sappiamo bene, è in perpetua evoluzione. Moncler Genius è nato per stupire, per sperimentare, per abbattere il concetto di «stagionalità», di collezione legata a un solo stile e trend. Non a caso il suo motto è: one house, different voices. Talentuosi designer, con profili molto diversi tra loro, vengono così chiamati di volta ...